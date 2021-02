WHO: Mga bakuna ipapadala agad basta matapos ang requirements

Watch more in iWantTFC

Noong isang linggo sana dapat dumating ang libo-libong dose ng bakuna kontra COVID-19 ng Pfizer mula sa COVAX Facility, isang inisyatiba ng World Health Organization (WHO).

Pero naantala ito dahil sa indemnification agreement na hinihingi ng manufacturers mula sa gobyerno.

Mismong si vaccine czar Carlito Galvez na ang nagsabing ayaw na niyang magbitaw ng petsa bagaman tiniyak niyang darating ang mga bakuna.

Ayon kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abeyasinghe, nagawa naman sa oras ang mga kasunduan ng Pilipinas sa COVAX Facility.

Ang pagkaantala ay nasa pagitan ng pamahalaan at manufacturer.

"There have been some delays in finalizing the commitments between Pfizer-BioNTech and the Philippine government. I’ve seen some communication last night which indicates that measures are being taken to address those issues," ani Abeyasinghe.

"We believe that limited Pfizer-BioNTech vaccines will be shipped as early as possible once the exchange of letters is completed and requirements met by the Philippine government," dagdag niya.

Ayon pa kay Abeyasinghe, lahat ng bansa ay nire-require na magkaroon ng manufacturer ng indemnification clause dahil ang mga bakunang ipapamahagi ay nasa ilalim pa lang ng emergency use listing ng WHO.

Nagsabi naman ang manufacturer na AstraZeneca na hindi na muna sila tatanggap ng order ng bakuna.

Pero nilinaw ni Abeyasinghe na nakakasa pa rin ang 5.5 milyon hanggang 9.2 milyon dose ng kanilang bakuna para sa bansa.

"The AstraZeneca commitment to COVAX is already agreed upon. We don’t think that this quantity is at risk," ani Abeyasinghe.

"We are optimistic that before the end of this week, we will hear on the delivery dates of AstraZeneca vaccines to the Philippines," aniya.

Ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles, ginawa naman ng pamahalaan ang lahat para hindi maantala ang pagdating ng mga bakuna sa bansa.

"At the end of the day it is the vaccine manufacturers' obligation and responsibility to ship it to us at the time that was promised. But as far as we are concerned, lahat naman ng kailangan gawin at ma-comply, na-comply natin, but we are at the receiving end," ani Nograles.

Sa ngayon, maraming bakuna na ang nakitaan ng mataas na efficacy rate laban sa COVID-19.

Sa pagkukumpara ng infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante sa mga datos ng bakuna, makikitang ang Pfizer, Moderna at Sputnik ay may higit 90 porsiyentong efficacy para mapigilan ang mild to severe COVID-19.

Sinundan ito ng Novavax at AstraZeneca. Iba-iba naman ang efficacy rate ng Sinovac, depende sa bansang pinagdausan ng clinical trial.

May ilang bakuna rin na sinasabing gumagana laban sa mga bagong variant ng COVID-19, tulad ng Pfizer at Moderna.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News