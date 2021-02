Railways naghahanda sakaling ilagay ang Kamaynilaan sa MGCQ

Dini-disinfect ang isang tren ng Philippine National Railways bilang paghahanda nang payagan nang mag-operate ang kanilang hanay noong Hunyo 1, 2020, nang isailalim sa general community quarantine ang Metro Manila. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Naghahanda na ang ilang railway sa Luzon na dagdagan ang mga pasaherong papayagang sumakay sa mga tren kapag isasailalim na sa mas maluwag na modified general community quarantine (MGCQ) ang Metro Manila.

Ihinihirit nang luwagan nang hanggang 75 porsiyento ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan oras na isailalim ang buong bansa sa MGCQ, ang pinakamaluwag sa 4 quarantine protocols na ipinapatupad ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Tiniyak ni Philippine National Railways General Manager Junn Magno na masusunod ang physical distancing at health protocols.

Watch more in iWantTFC

Hindi rin makokompromiso umano ang kalinisan ng tren.

Sisikapin din nilang mapanatili ang record na walang hawahan ng COVID-19 sa loob ng kanilang mga tren.

"Not just PNR, pati lahat ng railway networks wala pang naba-back trace sa contact tracing na nate-trace ang transmission na nanggaling sa railways networks, so 'yan record namin ngayon, mine-maintain namin 'yan. Ngayon kung magre-reopen tayo, 'yung policies namin para ipagpatuloy 'yan i-optimize din namin, sisiguraduhin namin masu-sustain namin 'yung record na 'yan na walang backtrace na transmission with our railway networks," ani Magno.

Sinisiguro naman ng pamunuan ng LRT-1 na masusunod ang health protocols at kokontrolin ang pagpasok ng mga pasahero sa mga estasyon para masunod ang physical distancing.

"Paano kami maghahanda para dito? Unang-una syempre we can assure them na 'yung trains po namin 'yung headway is between 3 and 4 minutes. Pangalawa po kinokontrol din namin 'yung pagpasok ng crowd sa estasyon to make sure na 'yung mga tao sa platform ay mga puwedeng sumakay sa parating na train," ani Jacqueline Gorospe, tagapagsalita ng Light Rail Manila Corp.

Maaalalang umapela ang economic managers na ilagay sa MGCQ ang buong bansa, kabilang ang Metro Manila na higit 6 buwan nang naka-GCQ.

Ito anila ay para mabuhay ang mga negosyong matinding naapektuhan ng COVID-19 lockdowns, kung saan marami ang nagsara o kaya ay nagtanggal ng mga empleyado.

Una na ring nanawagan ang ilang employers group na luwagan na ang transportasyon sa Kamaynilaan para mas maraming empleyado ang makapasok sa trabaho.

Pero ang ilang eksperto, nanawagan na "unti-untiin" ang pagluwag ng ekonomiya para maiwasan ang surge sa kaso ng COVID-19, lalo’t mayroon na ring naitalang mga kaso ng mas nakahahawang UK variant sa Pilipinas.

Sinabi rin mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw niya munang isailalim ang buong bansa sa MGCQ hangga't hindi pa dumarating ang mga bakuna kontra COVID-19.

Sa ngayon ay nauungusan na ang Pilipinas ng mga karatig-bansa nito sa Asya sa pag-arangkada ng kani-kanilang mga vaccination drive. Wala pa sa ngayong dumarating na suplay ng bakuna sa bansa.