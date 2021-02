Mag-asawa sa Ilocos Sur, sugatan sa robbery-holdup; P1.5-M halaga ng pera, natangay

Sugatan ang isang mag-asawa matapos sila mabiktima sa isang robbery-holdup sa loob ng kanilang sasakyan mismo sa Narvacan, Ilocos Sur. Kuha ng Narvacan PNP

Sugatan ang isang mag-asawa matapos sila mabiktima sa isang robbery-holdup kung saan natangayan sila ng nasa P1.5 milyong halaga ng pera sa Narvacan, Ilocos Sur, Lunes ng umaga.

Ayon kay Police Capt. Arcadio Viloria, hepe ng Narvacan Police Station, paalis na sana ang mag-asawang Enrique at Imelda Cortez sakay ng kanilang kotse sa Barangay San Jose nang biglang may pumasok na lalaki sa loob ng nasabing sasakyan.

"Biglang may pumasok sa loob sa likuran ng sasakyan at nagdeklara na walang papalag. Pero, itong driver na si Enrique ay lumingon sa likod at doon pinutukan ng gunman, at doon mayroon na siyang tama. Noong kukunin sana 'yong bag na nalagyan ng pera na hawak ni Imelda sa harapan ay pumalag itong si Imelda, kaya binaril din itong si Imelda," ani Viloria.

Nagtamo ng sugat sa balikat si Enrique, habang sa tiyan naman natamaan si Imelda, na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan.

Sakay ng motorsiklo, tinangay ng suspek ang bag na hawak ni Imelda na may lamang nasa P1.5 milyong pera. Nakasuot ng helmet at facemask ang suspek.

Naganap ang insidente sa harap mismo ng kanilang tinitirhang bahay at papunta sana sila sa bangko para i-deposit ang nasabing pera.

Ang mag-asawa ay katiwala umano ng isang negosyante sa nasabing bayan.



Ani Viloria, posibleng matagal nang pinag-aaralan ng suspek ang galaw ng mag-asawa.

Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng suspek.

- Ulat ni Grace Alba

