Localized lockdown pwede para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa Cebu: OCTA

MAYNILA - Sumasang-ayon ang isang grupo ng researchers sa pananaw ni Cebu Gov. Gwendolyn Garcia na huwag nang isailalim sa mas mahigpit na community quarantine ang buong Cebu makaraaang makapagtala ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon.

Ayon kay Dr. Butch Ong ng UP-OCTA Research, maaaring umubra na sa pagkontrol ng virus ang localized lockdowns kung titingnan aniya ang datos ng Cebu.

“There are still beds available, ibig sabihin kaya ng health care workers ang kaso sa Cebu. Ang recommendation ay to localized restrictions on mobility. I-identify ng lalawigan kung anong barangay municipality, na mataas ang kaso at irestrict ang movement sa mga area na iyon, so localized. Pu-puwede na iyon,” aniya.

Gayunman, nagbabala si Ong sa polisiya ng Cebu na hindi na requirement ang RT-PCR negative result sa mga turista. Saad kasi ni Garcia, hindi na kailangan ng domestic tourists ng negative COVID-19 test para makapasok ng lalawigan.

Watch more in iWantTFC

“Para makita talaga ang tunay na sitwasyon, in any lalawagin, kahit anong probinsiya, kailangan natin ng testing. We need to monitor kung sino talaga kasi marami sa mga kababayan natin ang asymptomatic. So iyong paglipat ng isang tao from area to another na asymptomatic, could become a problem kapag mataas ang viral move ng traveler na iyon. So ang sa amin, we still advocate testing,” ani Ong.

Samantala, hindi man pinayagan ni Pangulong Duterte na masailalim agad sa modified general community quarantine ang buong bansa sa Marso, tuloy pa rin ang mga hakbang ng Department of Tourism para makarekober ang sektor ng turismo sa epekto ng pandemic.

Ayon kay Cabinet Sec. Karlo Nograles, doble kayod ngayon ang DoT para mabuhay na muli ang turismo sa iba’t ibang mga lugar.

Kaya naman hindi aniya dapat mabahala ang ilang LGU na nalugi sa sektor na ito.

“Obviously, the Department of Tourism and the whole national government are very interested in opening up tourism bubbles in various areas in the country, because we want to rebound and recover our tourism industry once again, that means job generation also for our people," aniya.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC