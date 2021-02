Ilang eksperto, residente nababahala sa pag-alis ng swab test requirement sa Cebu province

Nagtatampisaw ang ilang turista sa isang beach sa bayan ng Alcoy, Cebu. ABS-CBN News (screenshot)

Nababahala ang ilang eksperto at residente sa utos na nagsasabing hindi na kailangang magpa-swab test ang mga turistang papasok ng Cebu province, habang may banta pa rin ng coronavirus disease (COVID-19) at pagdami ng kaso sa lugar.

Ayon sa utos na inilabas ng provincial government ng Cebu noong Lunes, hindi na kailangan ang negatibong resulta sa swab test, at medical certificate at pre-booking sa resort o hotel ang kailangan.

Pero idiniin ng OCTA Research, na grupo ng mga nagsasaliksik, na mahalaga ang swab test para matunton kung sino ang mayroong sakit.

"Para makita talaga ang tunay na situation in any area, in any lalawigan, kahit anong siyudad or probinsiya, kailangan talaga natin ang testing," ani Dr. Butch Ong, miyembro ng grupo.

"We need to monitor kung sino talaga, kasi marami sa mga kababayan natin ay asymptomatic ano. So, iyong paglipat ng isang tao from area to another na asymptomatic could become a problem kapag mataas ang viral load ng traveler na iyon," dagdag niya.

Nangangamba rin ang ilang residente, gaya ni Ana Plando, na nagbabantay sa dagat sa Alcoy Beach. Ayon kay Plando, hindi nila malalaman agad kung may sakit ang bisita o wala, kaya mainam na kinukuha ang mga impormasyon ng bawat papasok.

Ayon kay Cebu Governor Gwen Garcia, para ang pagluluwag ng tourism restrictions sa pagbangon ng turismo sa probinsiya ngayong naapektuhan ito ng pandemya.

Ikinatuwa naman ng Cebu Association of Tour Guides ang pagluluwag sa turismo.

"For me, it's like great news dahil more pa ang Filipinos na ang ma-eenganyo nga makakapunta ng Cebu,” ani Grace Melendres, pinuno ng grupo.

Pero sana anila'y gawing magkapareho ang requirements ng lalawigan at ibang LGU para hindi mahirapan ang mga turista.

Suportado rin ng Department of Health-Central Visayas ang pagluwag ng turismo sa Cebu.

"If this will be fully implemented with clear guidelines, including the monitoring for adherence to the public health measures, it could be considered," ani DOH - Central Visayas Spokesperson Dr. Mary Jean Loreche.

Anila, kailangan lang ang istriktong monitoring at pagsunod sa minimum health standards.

Sa datos na inilabas ng DOH regional office ng Central Visayas noong Lunes, lumalabas na nasa 9,616 na ang nakumpirmang kaso ng COVID-19 sa buong probinsiya ng Cebu. Sa bilang, nasa 1,211 ang aktibong kaso.

— Ulat ni Annie Perez