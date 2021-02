Flights pa-Siargao dinagdagan para sa mga turista

Photo courtesy of Erwin M. Mascariñas

MAYNILA – Nagdagdag na ng flights patungo sa isla ng Siargao ang lalawigan ng Surigao del Norte nitong Linggo para sa mga turistang nais mamasyal sa gitna ng pandemya.

Sabi sa TeleRadyo ni Surigao del Norte Governor Francisco Matugas, mula sa dating 1 flight kada linggo, ginawa na itong 6 flights kada linggo para mas maraming turista ang makapunta sa kanilang probinsiya.

Sa mga interesado, kailangan lang magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test, health form, at kumpirmadong booking sa alin mang resort sa Siargao.

Dagdag ni Matugas, kung dati'y kailangang 5 araw ang minimum na confirmed booking, ibinaba na ito sa 2 araw.

May apela naman si Matugas sa pamahalaan para matulungan ang turismo ng Surigao del Norte.

"Wala ho kaming RT-PCR test o molecular laboratory. Nagsu-swab lang kami dito, and the specimen are brought to Surigao City, 'yung sa bangka. Baka madinig ako ng DOH, kailangan talaga, ang DOT, we really need one molecular laboratory," ani Matugas.

Ayons sa gobernador, sa ngayon ay may 60 aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsiya.