Dambuhalang mural ni Marcela Agoncillo, tampok sa Quezon City

MAYNILA - Agaw-pansin ang dalawang lumang tore dahil sa dambuhalang mural na ipinapakita ang tinaguriang "ina ng pambansang watawat" na si Marcela Agoncillo sa Brgy. Socorro sa Cubao, Quezon City.

Ipininta ito sa mga tore na dating tangke ng tubig at itinayo bago pa ang World War 2.

Tampok din sa mural ang larawan ng kalabaw, mga ibon, at mga halamang matatagpuan sa Pilipinas.

Ngayong National Arts Month, tampok ang mural na ito sa Brgy.Socorro sa Cubao, Quezon City na nagpapakita sa ina ng pambansang watawat na si Marcela Agoncillo, kalabaw, at iba pang hayop at halamang matatagpuan sa Pilipinas. pic.twitter.com/3PhXBkMXI6 — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) February 23, 2021

Ayon kay barangay chairman Teodulo Santos, layon ng mural na bigyang-pugay ang mga kababaihang lumikha ng watawat na malaking bahagi ng kasaysayan.

“Lahat na lang makikita mo sa internet, lahat, everything makikita mo sa internet, pero iba yung makikita mo talaga sa isang pinagpaguran ng isang artist para ma-appreciate natin na may isang artist na napagod diyan, nagdedicate ng oras diyan at iginuhit itong ganitong klase. Sana ma-appreciate ng mga kabataan," aniya.

Paraan din umano ito upang isulong ang sining at kultura lalo na ngayong ipinagdiriwang ang National Arts Month.

Target na matapos ang mural sa dalawang tore bago sumapit ang araw ng kasarinlan sa Hunyo.