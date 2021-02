'Bakuna na lang kulang': Vaccination program ng Marikina kasado na

Dumaraan ang mga mamimili sa disinfection booth papasok sa Marikina public market, January 21, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Handa na ang lungsod ng Marikina sa pagpapatupad ng vaccination program nito kontra COVID-19 at tanging mismong supply na lamang ng bakuna ang kulang.

“Nag-supplemental budget na nga kami. Nago-order kami sa iba’t iba. Pagkakatanda ko, meron kaming 3 non-discosure agreement at 3 tripartite agreement na pinirmahan na para sa iba't ibang bakuna. Nakakalungkot lang, walang makapag-commit ng date of delivery,” pahayag ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro.

Ayon kay Teodoro, preparado na lahat maging ang kanilang imprastruktura at mga kawani para sa vaccination program.

"Bakuna na lang ang kulang," sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Ilang ulit na rin silang nakapag-simulation activity sa kanilang mega facility para tuluyang masanay ang mga magbabakuna at ang mga tao.

Maging ang kanilang cold chain facility na kayang paglagakan ng mga bakunang mangangailangan ng sub-zero temperature ay preparado na rin.

May binuo na rin silang task force na kinabibilangan ng medical experts na siyang magdedetermina kung anong bakuna ang akma sa priority listing ng lungsod.



Wala rin naman silang problema sa kung anong bakuna ang unang darating at gagamitin sa bansa basta’t ito ay aprubado ng Food and Drug Administration, may emergency use authorization, at ligtas.



“Kung ano 'yung unang dumating na bakuna palagay ko ang mahalaga ma-deploy at ma-administer kaagad natin ito doon sa suitable group para makagamit nito,” saad niya.

Nauna nang binigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng authority ang mga local government unit na magbigay ng advance payment para sa procurement ng COVID-19 vaccines.

Samantala, ikinatuwa ni Teodoro ang pagtanggi ni Duterte sa panukalang ilagay na ang buong Pilipinas, kabilang ang episentro ng pandemya na Metro Manila, sa ilalim ng mas maluwag na modified general community quarantine.

“Natuwa ako pero nakita ko kailangang samantalahin natin 'yung pagkakataon na ito para kung sakaling magda-downgrade na tayo ng quarantine status ay nakahanda na tayo talaga,” ani Teodoro.

Isa si Teodoro sa mga alkalde na hindi sumang-ayon na ilagay na sa MGCQ ang kalakhang Maynila. Nananatili ang National Capital Region sa ilalim ng GCQ status.

Sinabi ni Teodoro na isa sa kinakailangang gawin muna ay ang makapagsimula ng vaccination program bago sana magluwag ng quarantine status.

“Kaya dapat madaliin na natin delivery program ng mga bakuna sapagkat lahat naman ng mga LGU (local government unit) ay handa na para mag-rollout ng bakuna,” sabi niya.

Dapat din aniyang maihanda ang public transport system.

“Mailabas na nung DOTr (Department of Transportation) mga guidelines nila para sa mga health protocols na kinakailangan natin kung sakaling magda-downgrade tayo pagdating ng panahon,” sabi niya.

Importante din na ma-review ang bed capacity ng COVID-19 cases ng mga ospital.

“Para kung sakaling magda-downgrade masasabi natin meron tayong resilient and robust health care system,” anang alkalde.

Ipinapanukala rin nila na gawing prayoridad kung magbabakuna ang mga trabahador, mga manggagawa, lalo na ang daily wage earners.



“Dahil 'pag sila ang nagka-COVID, ang apektado buong pamilya nila. Dito sa Marikina nga ang aming preparasyon sa listing na ginagawa, pati 'yung pamilya ng manggagawa isinasama namin doon sa priority. Useless na safe 'yung manggagawa pero 'yung pamilya niya hindi kasama doon,” paliwanag ng alkalde.

Nanawagan din si Teodoro sa publiko na patuloy na sumunod sa pagapatupad ng health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay, at physical distancing.

"Disiplina— 'yun ang magliligtas sa atin, 'yung sariling pag-iingat natin," sabi niya.