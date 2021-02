ALAMIN: Panukalang layong parusahan ang mga 'no show' na delivery customer

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Bubuo na ng technical working group ang Senado para repasuhin at plantsahin ang nilalaman ng panukalang poproteksyunan ang mga delivery rider na naloloko ng "no show" na mga kustomer.

Sa ilalim ng Senate Bill Number 1677 o Food and Grocery Delivery Services Protection Act, magkakaroon ng reimbursement scheme pabor sa delivery rider ang service provider. Pagmumultahin naman nang hanggang P500,000 ang mga food at grocery provider na lalabag dito, at sasagutin din nila nang doble ang halagang hindi na-reimburse ng kanilang delivery rider.

Sakaling maisabatas, kailangang may verification gaya ng proof of identity at residential address ang customer nang naaayon sa Data Privacy Act.

Mahaharap naman sa pagkabilanggo nang hanggang 6 na buwan at multang P100,000 ang mga customer na nagkansela ng order nang 3 beses sa loob ng isang buwan.

Sa pagdinig, sinabi naman ng service provider na Food Panda Philippines na simula nang mag operate sila ay hindi nag aabono ang kanilang mga rider sa pinabibili ng customers. Agosto 20 naman daw nagsimulang alisin ng Grab ang advanced payment na ginagawa ng kanilang rider.

Inimumungkahi din nina Senator Aquilino "Koko" Pimentel III, na chairman ng komite sa Trade, Commerce and Entrepreneurship at may akda ng panukala na si Senator Lito Lapid, na palawakin ito sa lahat ng uri ng delivery services.

— Teleradyo, 23 Pebrero 2021