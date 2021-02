ALAMIN: Nilalaman ng Senate bill para sa bayad-pinsala sa bakuna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Pasado na sa pinal na pagbasa ng Senado ang vaccination program bill kung saan nakapaloob ang paggawa ng "trust fund" para maging bayad-pinsala sa mga madidisgrasya sa COVID-19 vaccine.

Sa ilalim ng batas, sasagutin ng gobyerno ang gastos ng isang magpapabakuna kontra COVID-19 na makararanas ng matinding side effects.

Kabilang dito ang pagkamatay, permanent disability, at maging gastos sa pagpapaospital.

Ang COVID-19 national vaccine indemnity fund ay pangangasiwaan ng PhilHealth.

Magmumula ang P500 milyon sa contingent fund ng national budget at dagdag ito sa kasalukuyang pondo ng PhilHealth.

Ang PhilHealth, sa pakikipagkonsultasyon sa National Task Force against COVID-19, Department of Health, Department of Budget and Management, at Department of Finance, ay mag-iisyu ng panuntunan para sa pagpaplano, paggamit at monitoring ng pondo, kabilang ang pagtukoy kung sapat pa ang pondo.

Immune mula sa kaso ang sino mang public official, empleyado, contractor, manufacturers, volunteers at representative ng mga private na awtorisadong magbakuna sakaling magkaroon ng claims matapos magpabakuna, maliban na lamang kung nagkaroon ng kapabayaan.

Laman pa ng panukalang batas ang pagbibigay poder sa mga lokal na pamahalaan at private sector na bumili ng bakuna, sa tulong ng DOH at National Task Force against COVID-19.

Ipadadala na ng Senado ang kopya ng kanilang ipinasang panukala sa Kamara para pag-aralan ito.

–Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News