3 timbog sa NBI buy-bust; courier apps ginagamit umano sa delivery ng droga

MAYNILA – Tatlo ang inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) sa isang buy-bust operation kung saan modus umano ng grupo ang paggamit ng mga delivery at shopping app para maihatid ang mga ibenebentang droga.

Sa isang bahay sa Sampaloc, Maynila nahuli ang 3 sangkot sa operasyon matapos umanong magtangkang bentahan ng nasa 400 gramo ng shabu ang mga awtoridad sa "wholesale price" na P960,000.

Nang inspeksiyunin ng NBI ang bahay, nadiskubre ang mga drug paraphernalia. Ginagamit din umanong drug den ang lugar.

Nang buksan naman ang laman ng kanilang speakers, dito nakita ang droga.

Dine-deliver umano ang droga sa pamamagitan ng pagpapanggap na maghahatid sila ng electronic goods.

"It appears na delivered sa packaged service at most likely hindi alam ng delivery service ang nangyayari," ani Ross Jonathan Galicia, hepe ng NBI Task Force Against Illegal Drugs.

Ayon sa NBI, dapat maghigpit ang mga online selling platforms at mga delivery service para hindi sila nagagamit sa pagbebenta ng droga.

"Mag-hire ng sniffing dogs para ma-check kung ang packages nila ay walang lamang drugs," payo ni Galicia.

Sa record check ng tatlo, lumalabas na dati na rin silang nakasuhan dahil sa droga.

Kulong ang tatlo sa patong-patong na kaso sa droga.

–Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News