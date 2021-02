15,000 telco towers, target maitayo sa bansa sa susunod na 3 taon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Target ng pamahalaan na madagdagan ng 15,000 telco towers ang telecommunications infrastructure ng bansa sa susunod na 3 taon, ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Isa ito sa mga programa ng gobyerno para mapabilis at mapalawak ang internet access sa bansa, sabi ni Nograles.

“Government also plans to continue fast-tracking program and projects such as the National Broadband Program, the Free WIFI for all program, and the National Government Data Center," aniya.

Kabilang naman sa mga proposal na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang paglalabas ng provisional right of way para sa DICT infrastructure projects, ang pagpayag sa telcos na magtrabaho sa panahon ng emegerncies, at ang pag-isyu ng memorandum circular para sa health protocols ng telco manpower.

Kasama rin ang pagkonsidera sa kinakailangang power capacity ng telco o ng telecoms infrastructure, ang paglalabas ng fixed regulatory fees ng LGUs para sa installation at repair ng telcos sa mga barangay, at pag-streamline o pagbabawas sa requirements at procedure ng permits na kailangan ng telco companies.

Ayon sa Department of Information and Communications Technology may backlog o kakulangan na 50,000 telco towers ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa sa Southeast Asia.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC