TIPS: Paano maiwasan ang tooth decay

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Pito sa bawat 10 Pinoy ang dumaranas ng tooth decay, batay sa isang pag-aaral.

Ayon kay Dr. Manuel Vallesteros ng Department of Health Disease Prevention and Control Bureau, kabilang sa sanhi ng tooth decay ang lifestyle ng mga Pinoy bukod pa sa hindi regular na pagpapa-check up sa dentista.

Kabilang dito ang pagkain at pag-inom ng mga matatamis, maging ng mga acid na kalauna'y kumakain sa enamel o outer covering ng ngipin.

Maiiwasan naman ito ayon kay Vallesteros, kung magsisipilyo nang 2 minuto gamit ang flouride toothpaste, dalawang beses sa isang araw.

Pero dapat din aniya itong sabayan ng good lifestyle habits gaya ng pagkain nang masustansiya, at pag-inom ng tubig para maiwasan ang concentration sa bibig.

Ipinapayo din ang regular na pagpapa-check up sa dentista, habang wala pa ang nararamdaman.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News