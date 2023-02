RCEP pinagtibay na ng Kamara; Makabayan bloc kumontra

MAYNILA — Pinagtibay ng Kamara nitong Martes ang isang resolusyon na nagpapahayag ng suporta sa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).



Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pag-adopt ng kamara sa House Resolution 728.

Una nang inaprubahan ng House Committee on Trade and Industry sa isinagawang hearing, Martes, ang panukala na iniakda ni Romualdez, Majority Leader Manuel Dalipe, Senior Deputy Speaker Sandro Marcos at Committee Chair Batangas Rep. Mario Vittorio Mariño.



Ayon kay Marcos, panahon na para pagtibayin ang RCEP upang makakuha ng mas maraming oportunidad ang bansa sa mga bagong investment o pamumuhunan at kabuhayan.



"For the Philippines, the senate is yet to concur in the ratification of the RCEP agreement. The RCEP agreement is a manifestation of the member country resolve to hasten the opening of markets, reinforce regional economic integration, commit to an inclusive and rules-based multi-lateral trading system and most importantly contribute to the world effort of salvaging economies due to the COVID-19 pandemic," ani Marcos



“It is the duty of our government to rebalance the economic advantages we can gain vis-a-vis the disadvantages and risks we may have to live through should we decide to defer accession to the RCEP,” dagdag ni Marcos.



Ngunit ayon sa Makabayan block, hindi dapat madaliin ang ratipikasyon ng RCEP.

"Hindi po sumasang-ayon ang Makabayan bloc kaugnay sa ratipikasyon ng RCEP. Ang RCEP ang pinakamalaking regional free trade agreement, labas sa World Trade Organization o WTO. Sinasaklaw ng mga bansang kasapi ng RCEP ang may kulang kulang 30 percent ng gross domestic product ng buong mundo na nagkakahalaga ng 26.3 trillion USD at 30 percent ng kabuuang populasyon ng daigdig o 2.3B katao ang apektado," ani Gabriela Women's Partlylist Rep. Arlene Brosas.

November 15, 2021 nang lumagda ang Pilipinas sa RCEP agreement na layong mapasigla ang komersyo at pagtutulungan ng 10 bansang miyembro ng ASEAN o Association of South-East Asian Nations at limang free trade agreement partners kabilang ang Australia, China, Japan, New Zealand, at Republic of Korea.