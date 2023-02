P1.44-M halaga ng pekeng sigarilyo nasabat sa Maynila

Watch more News on iWantTFC

Nasabat ng mga awtoridad ang tinatayang nasa P1.4 milyon ng pekeng sigarilyo sa Maynila.

Nag-ugat ang pag-aresto ng huhulihin sana ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB ang drayber ng closed van para sa swerving, reckless driving, disregarding traffic officer at di pag suot ng seatbelt.

Kesa tumigil, humarurot and closed van at nahuli sa may kalye ng Herbosa kaya't inimpound ito sa MTPB Central Impounding Area. Dito na napagalamanan ang laman ng van na 18 kahon ng pekeng sigarilyo na suma total ay 180,000 na stick ng sigarilyo.

Ayon kay Police Major Edward Samonte, hepe ng Special Mayor’s Reaction Team o S.Ma.R.T. ang tinatayang halaga ng mga sigarilyo ay 1,440,000 pesos.

Sa tulong ng isang representate ng isang tobacco company, nakumpirma ng otoridad na peke nga ito.

Kwento pa ni Major Samonte, nalulugi ng tatlumpung bilyong piso kada taon ang mga kumpanya ng tobacco dahil sa mga peke at smuggled na sigarilyo.