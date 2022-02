USC, OLFU grads top February 2022 psychologist, psychometrician board exams

MANILA—The Professional Regulation Commission (PRC) announced Tuesday that 226 out of 303 examinees passed the psychologist licensure examination given this month.

Eva Marie Panong Gacasan and Marc Clint Alesna Maceda, both from the University of San Carlos in Cebu, tied for first place with a rating of 84.45 percent.

Debbie Marie Dalangin Bais of the University of Santo Tomas, and Daisylet Rodriguez Patdo of the Polytechnic University of the Philippines placed second with a rating of 84.40 percent.

Gilana Kim Tan Roxas of Ateneo de Manila University, meanwhile, placed third with 84.20 percent.

The Ateneo de Manila University (ADMU) was this year’s top performing school with a passing rate of 100 percent.

The successful examinees who garnered the 10 highest places in the psychologist licensure examination are as follows:

RANK NAME SCHOOL RATING (%) 1 EVA MARIE PANONG GACASAN UNIVERSITY OF SAN CARLOS 84.45 MARC CLINT ALESNA MACEDA UNIVERSITY OF SAN CARLOS 84.45 2 DEBBIE MARIE DALANGIN BAIS UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 84.40 DAISYLET RODRIGUEZ PATDO POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MAIN-STA. MESA 84.40 3 GILANA KIM TAN ROXAS ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 84.20 4 MARIKA GIANINA HIZON FERNANDEZ ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 84.00 5 DIANNE GARCIA FLORES UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 83.90 6 JORDAN JUBAS ORBE FOREIGN UNIVERSITY 83.80 7 CHARMAINE FAYE MACALE CHU XAVIER UNIVERSITY 83.75 8 JOWIE LUMANOG ADVINCULA POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MAIN-STA. MESA 83.70 MARIA CARMINA LEJANO YATCO UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 83.70 9 PAULA GLENDA FERRER CHENG UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 83.50 JOHN LAYSON PALMA DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA 83.50 10 ERIC LAGMAN DIMAR UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 83.45

Meanwhile, 969 out of 2,241 examinees passed the psychometrician licensure examination also given this February.

Joshua James Bastro Dela Cruz of Our Lady of Fatima University in Antipolo City and Iris Anne Blanco Hamada of Saint Louis University in Baguio City got the highest rating among the examinees with 83.60 percent.

The successful examinees who garnered the 10 highest places in the psychometrician licensure examination are as follows:

RANK NAME SCHOOL RATING (%) 1 JOSHUA JAMES BASTRO DELA CRUZ OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-ANTIPOLO CITY 83.60 IRIS ANNE BLANCO HAMADA SAINT LOUIS UNIVERSITY 83.60 2 ARIELLE KATE ROMERO ESTABILLO UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY 83.20 KEVAN LAURENZ QUENITA MUZARES MANUEL S. ENVERGA UNIV. FOUNDATION-LUCENA CITY 83.20 HANNAH MELISSA REYES RAMOS ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 83.20 MIGUEL ANTONIO PEREZ SALVANA ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 83.20 3 DEIYA VIRJ VALERIO DEL VILLAR ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 83.00 RACHEL LOMUGDANG JUNGCO SAINT JOSEPH'S COLLEGE OF QUEZON CITY 83.00 ALFRED MONTARIAL BULACAN STATE UNIVERSITY -MALOLOS 83.00 AYESHA ABDUCARIM MUSA ATENEO DE ZAMBOANGA UNIVERSITY 83.00 4 MARIAN LIRAINEE FRANCHETTE MALLARI CAPULONG UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 82.80 5 JOYCE DELA CRUZ MIGUEL POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MAIN-STA. MESA 82.60 MICHAEL JACOB CRUZ MORENO XAVIER UNIVERSITY 82.60 ADRIAN MANAL SEGOVIA CENTRO ESCOLAR UNIVERSITY-MANILA 82.60 KRISTINE MONIQUE COTAOCO YAO ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 82.60 6 MIRIAM KELLY SIONGCO ADELANTAR UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 82.40 EUNICE CAMILLE VILLANUEVA BASILIO RIZAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 82.40 ANNE BERNADINE ESPAÑOLA DE VERA UNIVERSITY OF MAKATI 82.40 ERIKA GABRIELLE MATILDO GEPILANO UNIVERSITY OF SAN CARLOS 82.40 YVES SANTOS TEDERA ST. ALEXIUS COLLEGE (for.DOCTORS CHSF,INC) 82.40 MA MARGARITA ANTONELLA TATAD YUZON ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 82.40 7 RAFAEL RODRIGO EMATA ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 82.20 BERNARD KARLO ARIVE LAUTILLO SAN BEDA COLLEGE OF ALABANG,INC.(ST.BENEDICT COLL) 82.20 VENIZ AIRYLLE MACALINTAL PILI DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA 82.20 LEONIDES GUNDA YAPE JR UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-VISAYAS-TACLOBAN CITY 82.20 8 LIESYL BAUTISTA ALVAREZ UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 82.00 LORD WYRON DELA CRUZ BORROMEO SAN SEBASTIAN COLLEGE-RECOLETOS,MANILA 82.00 ROWENA BERNADETTE FABELLA FAMARIN ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES 82.00 GERLANE MAE DOCENA SABORDO BATAAN PENINSULA STATE UNIVERSTIY - BALANGA 82.00 ANDREA MAXINE CASAJE YAP ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 82.00 9 ALIESAH FAYE QUIBUYEN ABARADO DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA 81.80 LEIKA GERRIL JAREÑO HIWATIG LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY-BATANGAS,INC 81.80 ZEUS ELIJAH SANCHEZ MALIGAT ADAMSON UNIVERSITY 81.80 NEVIE ROSE CALUYA PONCEJA ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES 81.80 PIAMAE KEIL ROSLIN NOTRE DAME UNIVERSITY 81.80 10 JILLIAN SAREN NAVARRETE DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA 81.60 DOROTHY ANNE PHEE TSENG ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 81.60

