Ugnayan sa cybersecurity at maritime law, mas palalakasin sa pagitan ng Pilipinas at Romania

MANILA- Mas matibay na ugnayan ng Pilipinas at Romania sa larangan ng cybersecurity, disaster risk management at international maritime law ang naging sentro ng high-level virtual meeting sa pagitan ni DFA Undersecretary Ma. Theresa Lazaro at State Secretary Cornel Feruta ng Romanian Foreign Ministry nitong February 8, 2022.

Bahagi ang high-level virtual meeting sa pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng Philippine-Romanian diplomatic relations. Nais ding patatagin ng dalawang bansa ang kanilang bilateral relations at maari ring magkaroon ng in-person engagements sa Maynila at Bucharest, kapag nagluwag na ang travel restrictions ng dalawang bansa.

Si DFA Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Ma. Theresa Lazaro (itaas gawing kaliwa) at State Secretary Cornel Feruta ng Romanian Ministry of Foreign Affairs (itaas-gitna) kasama si (clockwise) Asec. Jaime Victor Ledda ng Office of European Affairs, Amb. Frank Cimafranca, Director General Olivia Toderean, at Amb. Raduta Dana Matache sa kanilang high-level virtual meeting noong February 8, 2022. (DFA photo)

Kasama ni Undersecretary Lazaro si Assistant Secretary Jaime Victor Ledda ng Office of European Affairs at Ambassador Frank Cimafranca na nasa Budapest, Hungary.

Sa panig ng Romania, kasama ni Minister Feruta sina Director-General Olivia Toderean at Romanian Ambassador to the Philippines Raduta Dana Matache na nasa Maynila.

Ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE), ang Romania ay isa sa European countries na may bilateral labor agreement sa Pilipinas kasama ng United Kingdom, Germany, Czechia, Switzerland, Italy at Spain.

Pormal na naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Romania noong February 29, 1972. May tinatayang 1,300 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa nasabing Central European country.

Source: DFA / PNA/ DOLE