Sari-sari stores bawal magbenta ng gamot: DILG

Watch more on iWantTFC

Naglabas na ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ng memorandum circular na nagbabawal sa mga sari-sari store at ibang maliliit na tindahan na magbenta ng gamot.

Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, kailangang magpasa ng ordinansa ang local government units alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act No. 10918 o Philippine Pharmacy Act.

Tutulong ang mga LGU at Philippine National Police sa pagpapatupad ng batas.

"Upang masigurado na tanging mga FDA- (Food and Drug Administration) approved [at] authorized outlets lamang ang magbebenta ng gamot, mapa-prescription o over-the-counter medicine para sa kaligtasan ng ating mga mamimili," ani Año.

Sinabi sa Teleradyo ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, puwede ring amyendahan ang batas o gumawa ng panukalang batas para payagan ang sari-sari stores sa liblib na lugar na magbenta ng commonly used medicine, gaya ng ipinunto ni Undersecretary Martin Diño.

"Siguro ang gagawin natin, makikipag-usap tayo sa FDA kung puwede silang maglabas ng some kind of regulation kung saan 'yong mga commonly used, over-the-counter drugs ay mas maluwag para sa ating mga kababayan," ani Malaya.

"Pero ang pinupuntirya kasi natin dito, 'yong mga fake medicines na nagkalat," dagdag niya.

Nilinaw naman ni FDA Deputy Director General Oscar Gutierrez na maaaring mag-apply bilang retail outlet ng non-prescription drugs ang mga sari-sari store.

Pero dapat ay sumunod sila sa requirements at binili sa mga botikang rehistrado ng FDA ang ibinebentang gamot, ayon kay Gutierrez.

"Mayroon lang requirements na isa-satisfy. Ang pinaka-importante po ay dapat sila ay under the supervision of pharmacies," ani Gutierrez.

Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na huwag bibili ng gamot sa mga tindahan dahil posibleng expired na gamot umano ang mabili, na aniya'y delikado.