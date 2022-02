Remittances ng Overseas Filipinos umabot sa halos US$35 Bilyon noong 2021

MANILA - Sa kabila ng pandemya, hindi man lang nabawasan bagkus umabot sa US$ 34.884 bilyon ang personal remittances ng Overseas Filipinos sa buong taon ng 2021, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

All-time high daw ito ayon sa BSP kung ikukumpara sa pre-pandemic figure na US$ 33.467 bilyon noong 2019 at US$ 33.194 bilyon noong 2020 sa kasagsagan ng lockdowns sa buong mundo o mas lumaki ng 5.1%.

Ang nasabing halaga ay katumbas ng 8.9% Gross Domestic Product (GDP) ng bansa. Noong December 2021, nagpadala ang mga Pilipino sa abroad sa kanilang mga kaanak na umaasa sa kanila. Ito ay may kabuuang US$ 3.298 bilyon, ang pinakamalaking buwanang padala na naitala mula nang simulan ang personal remittances data tracking ng BSP noong 2005.

Ayon sa BSP, ang pagbubukas muli ng mga ekonomiya ng maraming bansa noong nakaraang taon at muling pagsigla ng OFW deployment at malaking demand sa Filipino workers ang dahilan ng pagsipa ng personal remittance figures.

Tumaas rin ang cash remittances na ipinadala gamit ang mga banko ng 3.3%. Mula US$2.89 bilyon noong December 2020 naging US$2.987 bilyon noong parehong buwan noong 2021.

Sa kabila ng pandemya, lahat ng rehiyon ng mundo kung saan may Overseas Filipinos noong 2021 ay hindi kinakitaan ng paghina ng cash remittances.

Ang cash remittances mula sa Estados Unidos ang may pinakamalaking share na may overall remittances na 40.5%. Sumunod dito ang Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Taiwan, Qatar, at South Korea.

Source: Banko Sentral ng Pilipinas