PDEA, pulis nakasabat ng higit P200,000 shabu sa Metro Manila

MANILA - Aabot sa 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit P200,000 at Iba't-ibang drug paraphernalia ang nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at pulis sa Caloocan at Quezon City.

Arestado ang tatlong lalaki sa Nadura Street sa Brgy. 43, Caloocan City matapos silang mabitag 4:45 ng hapon noong Lunes, Pebrero 21, 2022.

Nahuli ang tatlong lalaki habang gumagamit ng shabu sa bahay ng isang suspect. Ayon kay PDEA-NCR Regional Director Christian Frivaldo, nagbunga ang kanilang surveillance sa tuloy-tuloy na monitoring at pakikipag-ugnayan nila sa barangay.

May 15 gramo ang nakuha sa bahay ng suspek kasama ang iba’t-ibang drug paraphernalia. Aabot ang halaga ng hinihinalang shabu sa P102,000. Kulong ang tatlong suspek sa paglabag sa Republic Act 9265 o Dangerous Drugs Act.

Samantala noong Lunes din, isinagawa ng PDEA-NCR at mga operatiba ng Quezon City Police Department Station 3 ang isang buy-bust operation sa Upper Banlat Road sa Tandang Sora, QC. Target ng operasyon ang isang 28 taong gulang na lalaki na ilang linggo nang minamanan ng PDEA, PNP, at barangay.

Timbog ang suspek sa kanyang bahay kasama ang isa pang 20-anyos na lalaki na nasa target list din. Bukod sa kanila, arestado rin ang dalawa pang lalaki na nadatnan sa lugar habang gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay Frivaldo, ang dalawa pang nahuli ay kilalang pusher at user sa Banlat Road.

Nakuha sa buy-bust operation ang 15 gramo rin ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P102,000. Kasama nito ang ilang drug paraphernalia at ang buy-bust money na P500.

Sumailalim na sa interogasyon ang apat na nahuli at tinukoy na ng PDEA ang source nila ng iligal na droga. Kaya sa follow-up operation kagabi ay nahuli nila ang isang lalaking taga-Maguindanao. Nakuha naman sa operasyon na ito ang mahigit P3.5-million na halaga ng hinihinalang shabu.

Mahaharap din sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang apat na lalaki.