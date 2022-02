Ipinagtanggol ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang paggamit ni Philippine National Police chief Dionardo Bernardo Carlos ng chopper ng pamahalaan.

Bumagsak ang chopper sa Quezon habang papunta sa isla ng Balesin, kung saan susunduin si Carlos.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, awtorisado si Carlos na gamitin ang chopper ng PNP para pumunta sa isang official function kung wala nang ibang paraan para makarating doon.

Wala umanong liability ang heneral sa pagpapasundo sa isla ng Balesin dahil papunta na siya sa kanyang tungkulin.

“Yung trip na iyon was official business. He was not going anywhere but to his office. Basta official business naman, wala naman yan problema. Pangalawa he is the chief of the Philippine National Police so he has the privilege to use the helicopters or any of the assets of the police organization," aniya.

Hindi na rin daw kailangang mag-leave of absence ang PNP chief sa gitna ng imbestigasyon sa pagbagsak ng chopper dahil hindi naman siya kasama sa mga iniimbestigahan.

Ang imbestigasyon ay nakasentro sa sanhi pagbagsak ng Airbus H125 helicopter, kung saan isa ang namatay at dalawa ang sugatan. Papunta sanang Balesin Island Club ang chopper para sunduin ang PNP chief.

Samantala sinagot rin ni Malaya ang statement ng magulang ni Bree Jonson, ang namatay na kasintahan ni Julian Ongpin sa isang resort sa La Union noong nakaraang taon.

Sinabi ng ina ni Bree na ang magulang ni Julian ang may-ari ng Balesin island at iniimbestigahan pa ang kaso at hindi nila nagustuhan ang pagpunta doon ni Carlos bilang pinuno ng PNP dahil sinabi noon na walang foul play sa pagkamatay ng dalaga.

Ayon kay Malaya, kahit sino ay pwedeng pumunta sa isang resort, naimbitahan man ito ng miyembro o magbabayad.

Sa kanila umanong pagkakaalam, walang ugnayan sa pagitan ni Carlos at ng may-ari ng isla.

“It may be true that the Ongpins own the resort but it is not a private property of the Ongpins per se. It is a membership club so anyone can buy shares and be a member and then that person has the privilege to invite guests as well. Mabuti sana if the island is an Ongpin playground and only guests of Ongpin can be invited,” ayon kay Malaya.