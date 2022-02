Vaccination site sa Recto station ng LRT-2 sa Maynila, Pebrero 22, 2022. Anna Cerezo, ABS-CBN News

Umarangkada ngayong Martes ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga pasahero ng LRT-2 Recto station sa Maynila.

Bukas ang vaccination site sa naturang istasyon tuwing Martes at Huwebes, mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Ayon sa Light Rail Transit Authority (LRTA), pamunuan ng LRT-2, kabilang sa alok sa vaccination site ang first dose at booster shot na AstraZeneca, Moderna, at Sinovac.

Inaasahan din umanong magiging available ang Pfizer vaccine sa mga susunod na araw.

Sa mga kuwalipikadong pasahero na nais magpabakuna, kailangang magparehistro sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa manilacovid19vaccine.ph.

Kung hindi nakapagparehistro, puwede rin umanong humingi ng tulong sa mismong vaccination site.

Ayon kay LRTA Spokesperson Hernando Cabrera, bukas din ang vaccination hub sa Recto station sa mga hindi residente ng Maynila.

Puwedeng ilagay ang Recto station bilang address ng mga hindi residente ng Maynila, ani Cabrera.

"Itong activity na ito is pursuant to the objective of the national government na bakunahan ang ating mga citizen," ani Cabrera.

Sa Miyerkoles naman nakatakdang magsimula ang bakunahan kontra COVID-19 sa LRT-2 Antipolo station.

Target ng LRTA na makapagbakuna ng nasa 200 tao kada araw pero mayroon umano silang kapasidad na magturok nang higit pa rito.

Sa tala noong Pebrero 17, umabot na sa 62.1 milyon ang maituturing na fully vaccinated laban sa COVID-19 sa Pilipinas habang 9.4 milyon naman ang tumanggap ng booster doses.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC