Naniniwala ang OCTA Research Group na handa na ang National Capital Region (NCR) para sa pinakamababang COVID-19 alert level.

"Sa palagay namin, sa perspective ng numbers ay mukhang nando'n na tayo. Baka by next week, by March 1, puwede nang ibaba to Alert Level 1," anang OCTA fellow na si Dr. Guido David.

Ayon sa OCTA, nasa 4.9 porsiyento na lang ang positivity rate sa NCR, mas mababa sa benchmark ng World Health Organization na 5 porsiyento para masabing kontrolado ang pagkalat ng COVID sa isang lugar.

Ang positivity rate ang bilang ng mga nagpopositibo kompara sa mga tine-test.

Nasa 2.85 na lang din ang average daily attack rate sa Kamaynilaan, na nangangahulugang 2 tao na lang ang nagpopositibo sa COVID-19 sa bawat 1,000 tao, ayon sa OCTA.

"Nakikita natin, nandoon 'yong trajectory natin na mukhang controlled. Sa ngayon, 'yong average number of cases natin sa Metro Manila, 400 per day na lang. This is comparable to December 2020," ani David.

Ayon sa Department of Health, lahat ng island group sa Pilipinas ay nagpapakita ng pababang trend pagdating sa COVID-19 cases.

Mas mababa na rin umano sa 1,000 ang naitatalang bagong kaso ng sakit sa lahat ng lugar ngayong linggo.

Base sa datos ng DOH, halos 35,000 ang average cases kada araw na naitala noong kasagsagan ng surge bunsod ng omicron variant.

Higit na mas marami umano ito kompara sa halos 21,000 noong kasagsagn ng delta surge at 11,000 noong kumalat ang alpha at beta variants noong isang taon.

Pero hindi gaya ng alpha at beta surge na inabot ng 7 linggo bago bumaba ang mga kaso at ng delta surge na 15 linggo ang hinintay, 3 linggo lang matapos kumalat ang omicron ay unti-unti nang bumaba ang bilang ng mga tinatamaan.

Sa mga na-admit naman sa ospital nitong omicron surge, mas marami ang nakaranas ng mild at moderate COVID-19. Nasa 12 hanggang 15 porsiyento lang ng hospital admission ang mga severe at critical ang lagay.

May paalala naman ang Palasyo sa bumubuting sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas.

"Bagaman may dahilan ang marami para mawala ang pangamba dahil malaki na ang kabawasan ng paghihigpit, nais naming iparating sa inyo na hindi pa po tapos ang laban kontra COVID-19," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

"Hindi po masama ang matuwa at lumabas ng tahanan. Isuot lamang po nang tama ang mga mask, maghugas ng kamay [at] iwasan ang matatao at masisikip na mga lugar," ani Nograles.

Ngayong Martes, nakapagtala ang Pilipinas ng 1,019 bagong kaso ng COVID-19, ang pinakamababang bilang ng mga dagdag na kaso ngayong taon.

Umabot na sa 3,654,284 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 56,668 ang active cases.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News