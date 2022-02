Namamasada ang isang jeepney malapit sa isang saradong carnival sa Pasay noong Hulyo 19, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN news

MAYNILA - Nakatakdang ilabas ngayong linggo ang pondo para sa fuel subsidy para sa transport sector.

Ito ay sa harap ng serye ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Sabi ni Budget and Management Undersecretary Rolando Toledo, tinatapos na lang ang guidelines lalo't pinalawak ang sakop ng subsidiya at isinama pati ang mga transport network vehicle service at delivery rider.

Nanawagan na noon ang ilang tsuper na idiretso na sa gasolinahan ang pondo para makatiyak na makatatanggap ang lahat ng subsidy.

Pero ayon kay Toledo, mapapabagal nito ang proseso.

"Ang pondong ito ay nakalagay sa Landbank at given that, ang mag-iissue naman ng tinatawag na voucher or cash card ay ang LTFRB. Kasi kung ang gagawin natin, kung ilalagay sa gas stations, di natin alam, sila ang magsisingil sa Landbank o LTFRB, mabagal na proseso yan," ani Toledo.

"In this case na may sistema na nakalaan diyan, mas madali na i-release po ngayon kasi may existing system. Yun po ang gagamtin natin,"

Nasa P6,500 ang ayuda para sa bawat isa sa nasa 377,000 benepisyaryo.

Gagamitin pa rin ang lumang sistema na pantawid pasada card, ani Toledo.

Kaugnay na video

Watch more on iWantTFC