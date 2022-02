DILG may agam-agam sa paglalagay ng NCR sa Alert Level 1

Dumaraan ang ilang mamimili sa Marikina Public Market noong Pebrero 20. Nakatakdang magpulong ang mga alkalde ng Metro Manila sa posibleng pagluwag ng lugar sa Alert Level 1 sa Marso. Mark Demayo, ABS-CBN News

Hindi pa kampante ang Department of Interior and Local Government (DILG) sa mungkahi na mas luwagan pa ang pinaiiral na alert level system sa National Capital Region pagsapit ng Marso.

May iba kasing grupong nagsasabing dahil bumababa na ang mga kaso ng COVID-19, posibleng ilagay na sa alert level 1 ang NCR sa susunod na buwan.

“Kailangan pagisipan natin iyan ng mabuti dahil para po samin dito sa DILG nababahala po kami dito sa campaign period, napakahirap po kasi magimplement ng minimum health standards sa panahon ng kampanya," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Dagdag niya, mas mahihirapan ang Comelec na bantayan ang kampanya pagpasok ng March 25, kung saan magsisimula naman ang local campaign period.

Ayon sa DILG, ngayon palang may mga nakikita na silang paglabag sa health standards sa mga kampanya.

Pinangangambahan ng DILG na matulad sa ibang bansa ang Pilipinas na nakakaranas ngayon ng COVID-19 surge.

Pero kung si Prof. Guido David ng OCTA research group naman ang tatanungin, tingin niya handa na ang NCR para sa mas maluwag na alert level.

“Sa amin ang tinitingnan lang naming ang metrix at dahil less than 5 lang naman ang attack rate, ang health care utilization nasa 25 percent at ICU utilization mababa. So parang sa palagay namin, sa perspective ng numbers mukhang andoon tayo na baka next week baka by March 1 pwede na ibaba sa alert level 1," ani David.

Gayunman, nagbabala siya na maaaring maging sanhi ng pagtaas ng mga kaso ang campaign activities.

Sa panig naman ng mga negosyante, pabor sila sa paglalagay sa NCR sa alert level 1 para makatulong sa mga manggagawa at mga negosyo.

“Malaki ang ilalakas ng especially ng non-essential industries na hanggang ngayon ay hindi sila full level at may iba pang industries na pwede na magbukas," ani Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz-Luis.

"Malaking bagay iyan pati sa spending capacity ng mga tao ay makaktulong sa ekonomiya iyon. Tuloy tuloy na ang paglakas natin," dagdag niya.

Matatandaang inaasahang ngayong araw ay magpupulong ang Metro Manila mayors para pagusapan ang kanilang rekomendasyon kung dapat na bang isailalim ang NCR sa alert level 1.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News