Iniimbestigahan ng pulisya ang isang resto-bar sa Davao City dahil sa umano'y paglabag sa health protocols laban sa COVID-19.

Ayon kay Davao City Police director Col. Alberto Lupaz, nasunod naman ng resto-bar ang 50 porsiyentong kapasidad pero base sa mga kumalat na larawan, makikitang kumpulan ang mga kostumer at marami ang walang suot na face mask.

Kahit inalis na ang liquor ban sa lungsod, dapat pa rin aniyang mahigpit na sundin ang minimum health protocols.

"They were informed already na kahit pa na may order of lifting the liquor ban, it doesn’t mean na we will violate 'yong social distancing," sabi ni Lupaz.

Noong nakaraang linggo, tinanggal na ng lokal na pamahalaan ang liquor ban sa lungsod kasabay ng pagsasailalim sa Davao City sa Alert Level 2.

Patuloy ring nagpapaalala ang mga eksperto sa pagsunod sa health protocols kahit pa pababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

— Ulat ni Hernel Tocmo