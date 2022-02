Anim na Pinoy mula Ukraine, na-repatriate sa Pilipinas

MANILA - Anim na Filipino nationals ang dumating mula Ukraine nitong Biernes, February 18 sa NAIA Terminal 3 lulan ng Turkish Airlines flight 84.

Sa tulong ng Philippine Embassy sa Warsaw, nabigyan ng funding assistance ang anim na Pilipino na boluntaryong humiling ng repatriation flight pauwi ng Pilipinas.

Mga Pinoy repatriate mula Ukraine sa NAIA Terminal 3 kasama ang isang kinatawan ng DFA-OUMWA (Kuha ni Hya Bernardo ng DFA)

Patuloy na sinusubaybayan ng DFA ang sitwasyon sa border ng Ukraine. Ang Philippine Embassy naman sa Poland ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa Filipino community sa loob ng Ukraine.

May koordinasyon na rin ang Philippine Embassy sa Warsaw sa Philippine Honorary Consulate General sa Kyiv, Ukrainian capital at sa Philippine Consulate General sa Istanbul.

Apat na Pilipino mula sa Kyiv, Ukraine bago sumakay sa kanilang flight pauwi ng Pilipinas. Ang Philippine Embassy sa Warsaw ang nakipag-ugnayan sa Istanbul PCG upang ma-repariate ang mga Pilipinong apektado ng sitwasyon sa Ukraine. (Warsaw PE Photo)

Apat sa anim na repatriates ay sumakay mula sa Kyiv samantalang ang dalawa ay sumakay ng kanilang international flight sa Lviv, isang siyudad sa kanluran ng Ukraine na malapit sa Polish border.

Mga kinatawan ng Warsaw PE kasama ang Filipino repatriates mula Lviv, Ukraine na boluntaryong humiling ng repatriation. (Warsaw PE Photo)

“We are urging all Filipinos in Ukraine to contact the Philippine Embassy in Warsaw and the Philippine Honorary Consulate General in Kyiv if they would like to request for repatriation assistance from Ukraine,” pahayag ni Philippine Ambassador to Poland Leah Ruiz.

Sa mga Pilipino na nangangailangan ng repatriation assistance, pinapayuhang makipag-ugnayan agad sa Philippine Embassy sa Poland gamit ang Email na (warsaw.pe@dfa.gov.ph) at Emergency Mobile Number na +48 604 357 396.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Ukraine crisis, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website