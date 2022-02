Alvin Barbero, nagsimulang magpasiklab sa World Snooker Federation Championship sa UK

ENGLAND -Sa gitna ng hamon ng pandemya at lamig ng klima lalo’t dahil sa magkakasunod na bagyo sa UK, hindi mapipigil ang atletang Pilipino na si Alvin Barbero na iwagayway ang bandila ng Pilipinas.

“Masarap isipin na lumalaban ka para sa bayan!” Ito ang damdamin ngayon ng snooker player na si Alvin Barbero sa pag-arangkada ng kanyang kampanya sa World Snooker Federation Championship na ginaganap ngayon sa Sheffield, United Kingdom.

Si Barbero ang natatanging atleta mula sa Pilipinas na nakikipagsabayan ng galing sa mahigit dalawang daan pang mga manlalaro mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Sumabak na sa unang laro si Barbero sa pagbubukas ng torneyo nitong Sabado, February 19.

Nabigo man laban sa pambato ng Wales na si Tyler Rees, susubukan naman niyang bumawi sa mga susunod pang laro kung saan makakaharap niya ang mga atleta mula sa England at Belgium.

“I played well. Leading ako 2-0 for a best of five frames. Unfortunately, he managed to get the last three frames. It was a good game to be honest. I can’t complain. I had my chances, but not able to capitalize it. Hopefully, I can get a better result,” pahayag ni Barbero.

Unang beses makarating at lumaban sa UK ang 37-anyos na tubong Isabela na si Alvin. Maliban sa pag-uwi ng kampeonato, hangad din niyang hubugin pa ang galing sa napiling sport bilang paghahanda sa nalalapit na Southeast Asian Games ngayong Mayo na gaganapin sa Hanoi, Vietnam.

Ayon kay Alvin, nakabase sa makukuhang medalya sa SEA Games, Asian Games at Olympics ang incentives at monthly allowance na matatangap ng mga atleta. Kaya, hangad niya na maiuwi ang gintong medalya sa nalalapit na SEA Games.

Pero higit dito, inaasam niya na makapaghatid ng karangalan sa Pilipinas. Mas nakilala pa si Alvin sa larangan ng snooker nang masungkit niya sa huling SEA Games na idinaos sa Pilipinas ang silver medal. Bronze medalist naman siya sa 2015 SEA Games sa Singapore.

Apektado naman ng COVID-19 restrictions sa Pilipinas ang pagsasanay ni Barbero at ng Philippine Team para sa SEA Games, lalo pa at ginamit din na quarantine facility ang New Clark City Sports Complex.

Kaya isang paraan na rin ang paglahok niya sa WSF Championship para makapag-ensayo kasama ang mga magagaling na manlalaro.

Tatanggap naman ng 7,500 Euros o mahigit-kumulang 430,000 pesos at aabante sa Professional World Snooker Tour ang magwawagi sa WSF Championship na magtatapos sa February 26.

Nasa Pilipinas man, buo pa rin ang suporta ng mga kapwa Pinoy kay Alvin, kabilang na ang kanyang kaibigan at billiards sportswriter at radio commentator na si Marlon Bernardino na nakasubaybay rin sa karera ng atleta.

“We feel we have a real good chance of doing very well in this prestigious tournament. Bring home the bacon, Alvin,” saad ni Bernardino.

Malamig man ang klima ngayon sa UK, dama naman umano ni Alvin ang mainit na suporta ng kanyang pamilya at ng mga kababayan na nagsisilbi niyang inspirasyon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.