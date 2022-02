2022 KOICA scholarship program

KOREA – Muling nagbubukas ang aplikasyon para sa 2022 KOICA (Korea International Cooperation Agency) Scholarship program. Inilunsad ang KOICA taong 1991 bilang ahensiya ng Korean government na nakatutok sa Official Development Assistance o ODA. Layon ng ODA ang tumulong sa developing countries o international organizations sa pamamagitan ng pagbibigay ng probisyon ng grants, loans at iba pang technical assistance.

May proyekto ang KOICA sa 125 na bansa sa iba-ibang panig ng mundo kabilang ang Asia Pacific, Africa, Latin America, Middle East at Central Asia.

Ang 2022 scholarship programs ay may layong i-train ang key leaders mula sa partner countries para magkapagbigay kontribusyon sa socio-economic development ng kanilang home countries kabilang dito ang 28 master’s programs at 2 doctorate programs. Ang application guidelines para sa pito pang kurso ay isasapubliko sa Marso.

Kabilang sa mga benepisyong matatanggap mula sa scholarship ang mga sumusunod: tuition fee, monthly allowance, air fare, accommodation, settlement allowance, scholarship completion grants, insurance, pati extracurricular activities. Basahin ang mga criteria sa baba para sa mga puwedeng mag-apply sa scholarship.

MGA PUWEDENG MAG-APPLY:

KOICA Master's Degrees

Citizen of a partner country, officially recommended by the country's government

Holder of a bachelor's degree from a recognized institution

Public official or publicly-affiliated worker

Those meeting the university's selection criteria

KOICA Doctoral Degrees

Those meeting the above selection criteria for a master's degree

A master's degree holder of KOICA's Scholarship Programs



Ang mga aplikasyon ay kokolektahin ng government employer at ipadadala sa KOICA Overseas Office or the Korean embassy.

Magsisimula ang application period sa March 20, 2022. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang official website ng KOICA at para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa koica.sp@koworks.org.

Source: KOICA