SAF members tinambangan sa Sorsogon; ilang sibilyan nadamay

PILAR, Sorsogon – Tadtad ng tama ng bala ang unahang bahagi ng sasakyan ng Special Action Force (SAF) nitong Lunes ng umaga matapos silang tambangan ng mga pinaghihinalaang rebelde.

Nangyari ang insidente bandang alas-7 ng umaga sa national highway ng Barangay Danlog.

Reresponde sana ang SAF –- na nakabase sa Juban, Sorsogon -– sa report na may mga armado sa Pilar.

"May sightings dito sa Barangay Danlog na mga armed personalities that is why they are present here. However when they are about to approach 'yung lugar pinaputukan sila so luckily wala naman grabe nasugatan sa ating mga tropa," ani Police Col. Arturo Brual, provincial director ng Sorsogon police.

May mga itinanim ring improvised explosive device sa lugar.

Nasa harap lang ng mahabang pila ng cargo trucks ginawa ang pananambang kaya ilang driver at pahinante din ang nadamay, pero wala namang napuruhan.

"Nang may sumabog du'n, tumakbo na kami du'n, pinabayaan namin itong trak," anang driver na si John John Cortez.

Si Emelita Aycocho naman, labis ang pangamba dahil tinamaan ng bala ang paa ng kanyang 35 anyos na anak na babae.

"Basta po may sumabog na malakas. Kami nakaupo du'n ng anak ko, du'n sa kusina, du'n sa may pintuan," kuwento niya.

Sa bahay ni Aycocho natipon ang mga driver ng cargo truck para magtago.

Tumagal ng 5 minuto ang palitan ng putok.

Dalawang sibilyan ang tinamaan ng bala, at may 3 miyembro ng SAP naman ang nadaplisan, pero lahat ay nasa ligtas na kalagayan.

Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.