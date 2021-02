Panukalang batas na pipigil sa SSS contribution hike, pasado sa Senado

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Lumusot sa huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2027 o panukalang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng bansa na suspendehin ang pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System (SSS).

Nasa 21 na mga senador ang bumoto pabor sa panukalang batas, na maaring ipasuspinde sa Pangulo ang SSS contribution increase sa loob ng anim na buwan at maari pang palawigin ng anim na buwan kapag may national emergency o state of calamity.

Inaamyendahan ng panukala ang Sec. 4(a)(9) ng "Social Security Act of 2018,” na nagpapahintulot sa governing body ng SSS na magpatupad ng contribution rate increase.

Kasama dito ang nakatakdang 1-porsyentong contribution rate increase kada ikalawang taon mula 2019 hanggang 2025.

Mula sa 12 percent contribution sa 2020, ay tumaas ito sa 13 percent simula January 2021.

Ayon kay chairman of the Senate Committee on Government Corporations and Public Enterprises Sen. Richard Gordon, hindi napapanahon ngayon ang pagtaas sa SSS contribution dahil marami ang naghihirap dulot ng COVID 19 pandemic.

- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

