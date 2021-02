DOH: Hindi bababa sa 5 rehiyon nakitaan ng UK variant ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

Hindi bababa sa 5 rehiyon ang nakitaan ng United Kingdom variant ng COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa Department of Health (DOH).

Sa tala ng DOH, ang mga sample na nakitang positibo sa umano'y mas nakahahawang UK variant ay galing sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region (NCR), Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon), Central Visayas, Northern Mindanao, at Davao Region.

Pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kulang pa ito para makumpirmang may community transmission ng variant.

"Walang malinaw na puwedeng sabihin o conclusion kung ano ba talaga ang epekto ng variants na ito sa pangkalahatang kaso ng COVID-19," ani Duque.

Ayon pa kay Duque, hindi pa rin puwedeng lubusang maiugnay sa variant ang pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang lungsod sa NCR.

Patuloy pa rin daw kasi itong sinusuri ng Philippine Genome Center at Research Institute for Tropical Medicine.

Noong Linggo, nakapagtala ang DOH ng 18 bagong kaso ng UK variant ng coronavirus sa Pilipinas.

Sa mga bagong kaso, 13 ang returning overseas Filipino na dumating mula Enero 3 hanggang 27.

Bukod sa dagdag na kaso ng UK variant, 3 rin ang nakumpirmang may mutation na N501Y at E484K, na pawang mga taga-Central Visayas.

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, naabisuhan na nila ang mga opisyal sa lokal na pamahalaan na maging mas mahigpit sa pagpapatupad ng health protocols, kabilang ang pagsasagawa ng localized lockdowns.

"These mutations that we’ve identified in the Visayas area, these have also been identified in the variants of other countries like the UK variant, South African and Brazilian. But as I said, not all of these mutations are harmful," ani Vergeire.

Para naman sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, kailangan na talaga magkaroon ng bakuna.

"Sana ma-fast track ang vaccination before ma-overtake tayo sa mga new variants coming in from other countries or in fact our own local variants," ani Solante.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News