DOH di nababahala sa pagtaas ng kaso ng UK COVID-19 variant sa bansa

MAYNILA - Hind nababahala ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng UK COVID-19 variant sa Pilipinas.

Ito ang inihayag ngayong Lunes ni Health Sec. Francisco Duque III, na nagsabing hindi sila naaalarma sa pagtaas ng kaso ng naturang strain ng COVID-19 sa bansa.

Sa tala ng kanyang kagawaran, may dumagdag na 18 na bagong kaso ng UK variant, kaya't pumalo na ang kabuuang bilang ng naturang kaso sa 62 sa Pilipinas.

Ayon sa kalihim, dahil sa pagmamatyag ng gobyerno, tumataas ang nahahanap na kaso.

“So napalakas natin ang biosurveillance, kaya natin nakikita at natutukoy itong variants under investigation at variants of concern. So far, halos 2 percent of all the samples na ginawan po ng whole genome sequencing ang nagpapakita ng variant na ito. So, mababang mababang porsyente po na ito," aniya.

Wala rin aniyang pangangailangan para pagbawalan ang pagpasok ng mga OFW sa bansa, kahit karamihan ng mga kaso ng UK variant ay mula sa OFWs.

Sasapat naman umano ang standard protocols ngayon na RT-PCR testing sa ika-anim na araw magmula ng dumating sa Pilipinas, at ang quarantine at isolation kapag nakauwi na sila sa kanilang LGU.

Samantala, kahit dumarami ang kaso ng tinamaan ng UK variant sa bansa, hindi pa rin masabi ng DOH kung may community transmission na nito.

“Pinapalawig natin ang samples kung gusto natin na magkaroon ng nationwide, lahat ng regions magsusumite ng mga samples na positive samples lang. Kasalukuyang nangyayari na iyan para mas makita natin kung ano na ba ang extent ng variants na ito, in terms of transmission. Pero sa ngayon, di pa tayo makapagbigay ng conclusion kung itong nakikita pa ng spikes sa Cebu ay dahil sa bagong variant,” ani Duque.

Samantala, wala pang rekomendasyon ang DOH para sa Cebu kung saan nadiskubre naman ang mutations ng COVID-19 virus.

Matatandaang sinabi ni Cebu Gov. Gwendolyn Garcia na tututulan niya ang ano mang suhestiyon na isailalim sa mas mahigpit na lockdown ang Cebu.

Pero ani Duque, kailangan munang malaman kung ano ang estado ng Cebu pagdating sa testing, contact tracing, quarantine at isolation.

“Nakiusap ang Regional DOH sa Central Visayas na bigyan pa sila ng sapat na panahon. So we are giving them until Friday para lahat ba ng mga nakalatag na mga pamamaraan para tugunan at mapababa ang kaso ng kanilang cases sa Cebu ay nagiging epektibo ba ito," aniya.



