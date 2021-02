DILG, DOT nais padaliin ang pagbiyahe ng mga turista

Watch more in iWantTFC

Nais ng Department of Tourism (DOT) at ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na mas padaliin ang pagbiyahe at gawing standard ang mga requirement ng mga local government unit (LGU) sa mga turista.

Ito ay matapos lumabas sa survey ng DOT na 8 sa 10 Pilipino ang nagsabing nakakalito ang iba-ibang requirement sa bawat lugar.

"A lot of people want to travel pero nako-confuse sila kung ano-ano ba requirements. At kahit na gusto nila from one province to another, ayaw na nila kasi pabago-bago ang mga LGU requirement," ani Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

"Naiintindihan natin ang mga LGU kasi kung magka-outbreak, sila ang magha-handle pero one year na since the start, siguro naman puwede na i-standardize at this point," dagdag ng kalihim.

"We're not saying we should do away with all travel restrictions. I'm saying, let's require something common for all travelers," sabi naman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Mayroon kasing mga lugar, halimbawa, na tumatanggap ng mga bisita basta makapagpakita lang ang mga ito ng negatibong resulta sa COVID-19 antigen test pero mayroon ding nanghihingi ng RT-PCR test.

May ibang mga lugar namang tumatanggap ng mga batang bisita o turista habang ang iba'y pinagbabawal ito.

Irerekomenda umano ng DOT na gawing standard ang test bago makabiyahe ang isang tao. Depende na raw sa LGU kung ano ang klase ng test na hihingin.

"Kung sana may test before travel, wala nang medical certificate... imagine mo negative ka na sa RT-PCR [test], kukuha ka pa ng medical certificate sa doctor mo. Parang ang dami kailangan mangyari bago ka maka-travel," ani Puyat.

"Sana pagdating mo sa isang lugar, wala nang quarantine kasi negative na ako sa RT-PCR," dagdag niya.

Muli ring nagbabala ang kalihim sa mga namemeke ng test results para makabiyahe.

Kamakailan, mismong DOT ang nagsampa ng kaso sa 8 turistang nahuling nameke ng test results para makapunta ng Boracay.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News