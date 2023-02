Türkiye envoy nagpasalamalat sa tulong ng PH sa quake victims

MANILA – Pinasamalamatan ni Türkiye Ambassador to the Philippines Niyazi Evren Akyol ang tulong na ibinigay ng Pilipinas para sa mga biktima ng killer earthquake noong February 6 sa kanilang bansa at sa karatig bansang Syria.

Anya malaki ang maitutulong ng pinansyal na ayuda at gamit na ibinigay sa Batasang Pambansa Complex, Quezon City kamakailan. Ito ay nagkakahalaga ng USD $100,000 na financial assistance ng House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

“You know in an event like this, it’s very good to know you have your friends on your side,” sabi ni Ambassador Akyol.

Ang Philippine contingent sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong February 8, 2023 bago ang kanilang flight patungong Turkiye upang tumulong sa earthquake victims. Mismong si Armed Forces of the Philippines deputy chief of staff Vice Adm. Rommel Anthony SD Reyes at Turkish Ambassador to the Philippines Niyazi Evren Akyol ang nagpasalamat sa Filipino rescuers sa kanilang tulong at sakripisyo. (Photo by Jonathan Cellona, ABS-CBN News)

Sa gitna ng trahedya, ipinakita ng international community ang pagtulong at pakikiramay sa mga mamamayan ng Türkiye bagay na nagpapatatag sa kanilang kalooban.

Umabot sa 99 bansa ang nagbigay ng tulong sa Türkiye.

“And we have on the ground almost 10,400 rescue workers, and of course, the Philippines is one of the major contributors. On that note, I would like to express my government’s and my personal heartfelt gratitude to President Ferdinand R. Marcos Jr. for his leadership, for his swift instruction for Philippine authorities to get into action,” dagdag ni Akyol.

Sa loob lang aniya ng 48 oras makalipas ng trahedya, may Philippine search and rescue, at medical team ang lumipad patungong Türkiye na kinabibilangan ng 82 Filipino “heroes.”

Dagdag pa ni Akyol, nagbigay din ang Philippine Red Cross ng agarang tulong sa mga biktima ng lindol.

“Your generosity is most heart-warming and touching in this hour of need. The fact that you thought about this, that you made an organization to make this happen is much, much appreciated, Speaker. Thank you,” pasasalamat ni Akyol.

Siniguro naman ni Romualdez na magpapatuloy pa ang suportang emergency and relief operations ng Pilipinas sa Türkiye.

“The Filipino people has benefitted so much from the compassion of Turkish volunteers,” sabi ni Speaker Romualdez, habang inaalala niya ang tulong na ibinigay ng Türkiye matapos ang pananalasa ng super typhoon Yolanda (Haiyan) sa Leyte at maraming bahagi ng Eastern Samar noong November 2013.

“We will be here with you as Turkiye was always with us in Haiyan (Yolanda) and all the other disasters,” sabi ni Romualdez.

Dagdag ni Romualdez, galing sa Speaker’s Disaster Relief and Rehabilitation ang tulong pinansyal na ibinigay ng Pilipinas sa Türkiye.

