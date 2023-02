PH rescuers saTürkiye nagbigay ng search and rescue orientation sa volunteers

MANILA – Mabilisang nagbigay ng orientation tungkol sa search and rescue operation sa local Turkish volunteers ang Philippine Inter-Agency Humanitarian Contingent (PIAHC) in Türkiye.

Gumagamit kasi ng backhoe ang local rescuers na taliwas sa safety procedures sa paghahanap ng survivors.

"After observing that locals use backhoes indiscriminately without due regard for safety procedures in locating victims, the PIAHC gave quick orientations on internationally accepted principles of search and rescue," sabi ng isang opisyal Office of Civil Defense (OCD) kamakailan.

Ang Philippine response team bago ang kanilang deployment patungong Turkiye noong February 7, 2023. (Photo by Maria Tan, ABS-CBN News)

Ang Pinoy rescuers ay kasalukuyang naka-deploy sa Adiyaman na apat na oras ang layo mula sa Adana City, Timog Türkiye.

Ayon sa rescuers karamihan sa volunteers ay walang training at maging gamit para sa search and rescue operations kaya binigyan sila ng orientation at briefing sa kagamitan PIAHC.

May 82-member team ang PIAHC ngayon sa Türkiye na kinabibilangan ng 30 personnel mula sa Department of Health, 33 mula sa Armed Forces of the Philippines, (21 mula rito ay galing sa Army's 525th Engineer Combat Battalion at 12 mula sa 505th Search and Rescue Group), siyam mula sa Metro Manila Development Authority, walo mula sa Subic Bay Metropolitan Authority, at dalawa mula sa Office of Civil Defense (OCD).

Photo by EPA-EFE/ Erdem Sahin

Dala ng PH contingent ang 13,412 kilong kargamentong kinabibilangan ng medical supplies at equipment, field hospital tents, personnel shelters, search and rescue retrieval equipment, food rations, at engineering tools maging mga gamit para sa search and rescue ng collapsed structures.

Ang Department of National Defense at OCD ay nakapagpadala ng din ng 11,205 blankets, 5,000 bonnets at 420 gloves bilang donasyon para sa earthquake victims.

"Deployment of the second batch of PIAC is being studied and planned, whether as an addition or replacement to the first batch," sabi ni OCD.

Photo by Abir Sultan, EPA-EFE

Ayon sa Turkish authorities maaaring pumalo pa sa higit 40,000 ang casualties sa 7.8 magnitude killer earthquake na tumama sa Türkiye at Syria noong February 6.

