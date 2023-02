Pagkakakilanlan ng 2 sunog na bangkay sa Batangas tinutukoy pa

Tatlong araw matapos na matagpuan ang sunog na bangkay ng isang babae at lalaki sa Sitio Angara, Barangay Natipuan sa Nasugbu, Batangas, wala pa ring mga kamag-anak na kumikilala sa kanila.

Ayon kay Police Lt. Col. Reynaldo Domelod, hepe ng Nasugbu Police, tinatayang nasa 30 hanggang 40 anyos ang mga biktima.

Base umano sa autopsy report, namatay ang babae sa sakal. May mga sugat din sa katawan at may pukpok din ito sa ulo.

Habang ang lalaki naman ay may mga saksak sa tagiliran at likod at pinukpok din ang ulo.

May tali rin ang kamay ng babae.

Malaki ang posibilidad na sa ibang lugar pinatay at sinunog ang mga biktima.

Ayon kay Domelod, hirap sila sa pagkakakilanlan sa mga biktima kaya nagpost na sila ng mga panawagan sa kanilang Facebook account.

Base umano sa nakitang bahagi ng damit na suot ng lalaki na hindi nasunog ay posibleng nag-oopisna ito dahil parang barong ang tela ng damit nito.

"'Yung suot ng lalaki parang nakabarong na makapal, nakabarong sya, nakita naming yung hindi nasunog parang tela ng barong na kulay puti, yung pantalon niya nakapantalon ng maong pero nasunog na yung iba, ang sapatos niya ay parang running shoes," ani Domelod.

"'Yung babae walang tsinelas, nakabarefoot , ang suot nya doon sa baba ay nakaunderwear lang sa taas medyo manipis, ang di lang kinain ng apoy yung bra niya," dagdag niya.

May dalawa ng pamilya na nagtungo sa Nasugbu Police Station na naghahanap ng mga nawawalang kamag-anak pero hindi ang mga natagpuang bangkay ang kanilang hinahanap.

Nagrereview na ng mga CCTV ang mga pulis sa mga kalsada na posibleng dinaanan ng sasakyan na posibleng nagtapon ng mga bangkay.

