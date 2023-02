Pagbaba sa piyansa ng mahihirap, sagot sa siksikan na kulungan: BJMP

MAYNILA -- Malugod na tinatanggap ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang bagong kautusan mula sa Department of Justice na pinabababa ang piyansa para sa mga mahihirap na nahuhuli at nasasampahan ng reklamo sa piskalya.

Ayon kay Jail Chief Inspector Jayrex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, ito ang isa sa magandang solusyon sa matinding congestion sa mga kulungan sa buong bansa na umaabot na sa 367 percent.

“Sa part ng BJMP, it’s a welcome initiative [na] magpapaluwag [sa] kulungan. Mayroon na tayong 360-percent congestion rate... Maa-afford na nila ang piyansa," ani Bustinera.

Kabilang umano sa mga magbebenepisyo sa kautusang ito ng DOJ ang mga madalas nahuhuli ng mga pulis dahil sa illegal gambling tulad ng cara y cruz.

“Example sa mga nakakulong sa illegal gambling, may isang nahuli na may kakayahan at 'yung isa walang-wala. Sa bagong kautusan pareho na silang makaka-afford. Nasa P10,000 na ang pagpiyansa. Dati P30,000 sa illegal gambling," dagdag ni Bustinera.

Nilinaw rin ni Bustinera na hindi ito retroactive para sa mga dati nang nahuli kundi para lang sa mga bagong mahuhuli.

Dagdag pa ng opisyal, hindi kabilang sa circular ang mga krimen sa ilalim ng sentensiyang reclusion perpetua.