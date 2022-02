Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Bumuo na ng task group ang Philippine National Police upang magsagawa ng imbestigasyon sa pagbagsak ng isang helicopter nito sa Quezon Province na ikinamatay ng isang pulis.

Ayon kay PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, binubuo ito ng ilang sangay ng PNP. Katuwang din sa imbestigasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines.

Kabilang sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad ng mechanical, technical, at human error na dahilan ng pagbagsak ng H125 Airbus helicopter sa bayan ng Real.

"Lahat po iyan kino-consider ng PNP kung ano 'yung talagang naging sanhi. We can only speculate kung ano talaga 'yung actual na naging problema ng chopper ,whether it's technical mechanical or human error. Lahat naman po iyan ay lalabas sa imbestigasyon na isasagawa ng PNP of course with the help of CAAP," ayon kay Fajardo.

Sa ngayon, nananatili sa PNP General Hospital ang mga nasugatan.

"Based sa initial medical assessment dun sa dalawang piloto, na airlift na sila nandito sila ngayon sa PNPGG, nag-suffer sila ng some contusion, laceration, and may fracture but sa kasamaang palad yung isa ay confirmed dead," dagdag ni Fajardo.

Sa pagbisita ni PNP chief Gen. Dionardo Carlos sa 2 sugatang pulis, sinabi ng mga ito na hindi nila inasahan ang masamang panahon sa lugar.

"Nakausap na niya ’yung mga piloto nandito na, na-airlift na sila so sabi naman ng 2 piloto, maayos naman ’yung kanilang takbo lipad. In fact they did not encounter any trouble, na-check naman nila na maayos naman ang weather. They did not expect na magkakaroon sila ng problema when it comes to weather. However, nu’ng pa-land daw sila medyo may humampas na malakas na hangin sa kanila so medyo ’yun ang nag-trigger kung bakit sila sumubsob," ani Fajardo.

Sa report mula sa air unit ng PNP, 6:17 a.m. nang lumipad ang helicopter mula sa Manila Domestic Airport sa Pasay City patungo sa Balesin Airport upang sunduin si Carlos at mga kasamahan.

Ayon kay Fajardo, dapat sana ay nakalapag na ang helicopter sa Balesin Airport ng 6:55 a.m. ngunit nawalan na ng komunikasyon dito.

"So around 8:05 a.m., naka-receive ’yung Quezon Real Municipal Police Station ng tawag mula sa air unit asking them to help locate ’yung chopper and they found out na nag-crash nga yung chopper dito sa may Barangay Pandan, Real, Quezon," aniya.

Umabot umano ng mahigit 3 oras bago natunton ng rescue team ang crash site dahil may layong 13 kilometro mula sa kabihasnan ang crash site.

"Si chief PNP nasa Quezon noong weekend for some private time with his family and nu’ng Monday he was supposed to go back. In fact, he was supposed to attend the flag ceremony at hindi naging available 'yung commercial flight na dapat pi-pickup sa kanya na hapon pa dadating and he has to return to Camp Crame immediately for administrative duties," ani Fajardo.

Sa ngayon grounded o hindi na muna paliliparin ang 5 Airbus H125 helicopter habang hinihintay ang resulta ng imbestigasyon.

Nakatakda ring ilipat ng ospital ang dalawang sugatang pulis para sa kinakailangang atensyong medikal.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News