Simula Marso 4, puwede nang bumiyahe ang mga Filipino na fully vaccinated laban sa COVID-19 sa Singapore nang hindi nagka-quarantine doon.

Ito'y sa pamamagitan ng vaccinated travel lane (VTL) program ng Singapore.

Kailangan lang kumuha ng flight na pang-VTL at kumpletuhin ang requirements.

Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, sa ilalim din ng programa ay maaari nang bumiyahe sa Pilipinas ang mga bakunadong taga-Singapore nang hindi nagka-quarantine.

"This was arranged by the Department of Foreign Affairs. We are hoping na ibang countries, ganoon na rin, para mutually beneficial na rin for the airlines," ani Puyat.

"At least pagpunta dito, zero quarantine, pagbalik nila, zero quarantine na," aniya.

Ayon sa Department of Tourism, nasa 21,974 ang tourist arrival sa iba-ibang airport sa bansa sa unang 10 araw na nagbukas ang Pilipinas sa mga fully vaccinated na dayuhang turista.

Sa bilang na iyon, 11,900 o higit kalahati ang mga dayuhang turista habang 10,074 ang balikbayan.

Umaasa rin ang ahensiya na makatutulong sa pagdagdag ng turista ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga local COVID-19 vaccine certificate na galing sa ibang bansa.

Nadagdag kamakailan ang Egypt, Maldives, Palau, Albania, Estonia, Greece, Malta at Uruguay sa mga bansang may vaccination certificates na kinikilala ng Pilipinas.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News