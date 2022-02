Sapat na ang mga pag-aaral para sabihing hindi gumagana bilang gamot ang ivermectin para sa mga pasyenteng may COVID-19.

Sinabi ito ngayong Lunes ng infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, na nagbase sa isang pag-aaral sa Malaysia na inilabas noong Pebrero 18.

"The conclusion was really important 'no, it significantly tells us that ivermectin doesn’t work and is not effective in the prevention of severe infection or severe COVID among those who will be getting this treatment," ani Solante.

Una nang sinabi ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases noong nakaraang taon na huwag gamitin ang ivermectin na gamot para sa mga pasyenteng may mild to moderate COVID-19.

Matatandaang noong nakaraang taon ay binigyan ng Food and Drug Administration (FDA) ng compassionate special permit (CSP) ang ilang ospital para gamiting gamot sa mga may COVID-19 ang ivermectin.

Ayon kay Solante, maiging bisitahin muli ng FDA ang mga datos.

"Kaya binigyan pa rin siya ng CSP kasi wala pa tayong masyadong malawak na data on that," ani Solante.

"That should be revoked because of that data, and I think it’s up to FDA to revisit the data and inform the evaluation, and give a recommendation again," dagdag niya.

Dahil sa Malaysia ginawa ang pag-aaral, masasabing applicable umano ito sa mga Pilipino, dahil kapwa bansa ng Pilipinas ang Malaysia sa Asya.

Ayon pa kay Solante, bukod sa kawalan ng bisa nito laban sa malalang COVID, maaaring makadagdag pa ang side effects nito sa mga iniinom nang gamot.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, pag-aaralan at magbibigay sila ng rekomendasyon base sa bagong pag-aaral na inilabas.

"Ang gamot talaga sa COVID ay 'yong molnupiravir na may [emergency use authority] which can be used within 5 days 'pag mayroon ka nang sintomas ng COVID-19 disease," ani Cabotaje.

Bakuna

Samantala, sa huling tala ng Department of Health (DOH), higit 3.4 milyon lang ang naturukan ng COVID-19 vaccines sa ikatlong "Bayanihan, Bakunahan." Kapos ito sa target na 5 milyon.

Isa sa mga nakikitang matumal ay ang bakunahan ng booster shots.

Ayon kay Cabotaje, isa sa nakikitang paraan ay isakto ang schedule ng booster shots bago ang araw ng pahinga ng mga empleyado para hindi nila kailangang lumiban sa pasok bunsod ng side effects.

Patuloy namang nakikipagtulungan ang DOH sa mga lokal na pamahalaan at pribadong grupo para sa mas maayos na distribusyon ng mga bakuna.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News