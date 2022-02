2 patay sa pananaksak ng sariling ama sa Davao City

DAVAO CITY — Sinaksak ng isang ama ang dalawa niyang anak bago siya nagpatiwakal sa loob ng bahay nila sa lungsod ng Davao, Linggo ng umaga.

Kinilala ang suspek na si Pajarito Castro Argon, 56, na nagtatrabaho bilang tricycle driver. Ang mga biktima ay 8 at 9 anyos pa lamang.

Isang kapitbahay nila ang unang nakakita mula sa bintana ng bahay nila sa Purok 10-B, Brgy. 39-D na wala nang buhay ang tatlo.

Ayon sa imbestigasyon, nagkaroon ng depression ang ama matapos itong iwan ng kanyang live-in partner na nanay ng mga bata.

Nakuha mula sa crime scene sa bahay nila ang dalawang kutsilyo at limang pahinang suicide note.

Patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang insidente. — Ulat ni Chrislen Bulosan

Editor's note:

Isang grupo sa Pilipinas ang nag-o-offer ng service sa mga taong gusto mapakinggan ang kanilang problema o hinaing.

Ang grupong Natasha Goulbourn Foundation ay may mga crisis hotline para sa mga taong ito:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776

