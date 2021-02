Pulis patay, 5 sugatan sa aksidente sa Santiago City

Patay ang isang pulis matapos maaksidente ang sinasakyan niyang police mobile sa Santiago City, Isabela, hapon ng Sabado, ayon sa mga awtoridad.

Ayon sa ulat ng Santiago City Police Office, pumutok ang kaliwang gulong sa harap ng police mobile habang binabaybay nito ang national highway ng Barangay Sinsayon bandang alas-4 ng hapon.

Napunta pa sa kabilang linya ng kalsada ang police mobile at nahagip ng SUV.

Dead on the spot si Patrolman Archelle Duldulao na nahulog mula sa sasakyan at nasagasaan ng mismong police mobile nang magpaikot-ikot ito.

Nasagasaan din umano ang katawan ni Duldulao ng isang tricycle.

Nasugatan naman ang 4 na pulis na kasama ni Duldulao at ang driver ng tricycle.

Papunta sana sa checkpoint ang mga pulis nang mangyari ang aksidente.

-- Ulat ni Harris Julio

