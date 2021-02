Pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila mula Nobyembre naitala: PAGASA

Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA – Naitala nitong madaling araw ng Linggo ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila mula noong Nobyembre, ayon sa state weather bureau na PAGASA.

Sa tala ng PAGASA, umabot sa 19.3 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila bandang alas-5 ng umaga, na epekto umano ng hanging amihan.

“Ito ‘yong hangin na galing dito sa mainland Asia o sa mainland China na during this time na spring na kasi. Ibig sabihin, natutunaw na ‘yong ibang yelo so malamig ‘yong hangin na galing sa Tsina na dumidiretso dito sa atin,” paliwanag ni PAGASA weather forecaster Raymond Ordinario.

Narito naman ang temperaturang naitala sa iba pang panig ng Luzon:

Baguio City – 9 degrees Celsius

Tanay, Rizal – 16.5 degrees Celsius

Tuguegarao City – 17.7 degrees Celsius

Laoag, Ilocos Norte – 16.8 degrees Celsius

Basco, Batanes – 17 degrees Celsius

Benguet – 7.9 degrees Celsius

Kalimitang nagtatagal ang amihan season hanggang katapusan ng Pebrero ngunit dahil bumubugso pa rin ito, maaari umanong tumagal pa ang malamig na panahon hanggang ikalawang linggo ng Marso.

Watch more in iWantTFC

Maaari rin umanong maantala ang pagpasok ng tag-init.

“Posible siyang ma-delay dahil nga if we are in the La Niña season,” ani Ordinario.

Kaya nagpaalala muli ang mga doktor sa mga sakit na puwedeng makuha tuwing taglamig.

“Kunyari, common cold, influenza. Mas nararamdaman natin sila tuwing malamig dahil humihina ang resistensya natin,” ani Dr. Noel Bernardo mula sa Philippine Red Cross.

Payo ng mga eksperto para maiwasang magkasakit ngayong taglamig:

Magsuot ng makapal na damit

Iwasang magtagal sa labas o magpagabi

Kumain nang tama at uminom ng maraming tubig

Bawasan ang pag-inom ng kape at alak

– Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News