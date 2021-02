OCTA group nakakita ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila

Dagsa ng mga tao sa Ylaya Street sa Divisoria, Maynila noong Disyembre 3, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

Sa nakalipas na linggo, kung kailan ipinagdiwang ang Chinese New Year at Valentine’s Day, bahagyang tumaas ang mga bagong naitatalang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, ayon sa OCTA Research Group.

Nasa average na 430 cases ang naitala kada araw mula Pebrero 13 hanggang 19, mas mataas nang 16 porsiyento kompara sa average na 370 cases na naitala noong nakaraang linggo, sabi ng grupo.

Kabilang sa mga lugar na may pagtaas ng kaso ang Malabon, Navotas, Maynila at Marikina, habang binabantayan naman ang Pasay na nasa ilalim ng “high risk” category.

“Maybe, dahilan iyan ng Chinese New Year, may mga celebration, maybe Valentine’s. Although one-day event lang ‘yan mga ‘yan pero these are possibilities kaya siyempre gusto natin makita kung magko-continue ‘yong trend,” anang propesor na si Guido David ng OCTA Research Group.

Dahil dito, iminungkahi ng OCTA na hinay-hinay lang sa pagluluwag ng quarantine restrictions.

Base raw kasi sa simulation na isinagawa ng grupo, sakaling tamaan ang Metro Manila ng kaparehong variant sa Cebu, posibleng umabot agad sa 2,400 ang average cases kada araw.

“It will take just 36 days para bumalik tayo sa situation noong August na may 2,400 cases tayo,” ani David. “Kaya nga mas gusto nating mas calibrated ‘yong easing of restrictions natin.”

Tumiklop na ang ilang health experts sa pagtutol sa pagluluwag ng quarantine restrictions para tuluyan nang mabuksan ang ekonomiya ng bansa.

Pero sana raw ay matiyak ng gobyerno na mahigpit na maipapatupad ang minimum health standards, lalo na sa mga pampublikong transportasyon.

“Kailangan nating mabigyan ng pagkakataon ang mga tao ‘pag sila ay sasakay sa mga public transport, maayos ‘tong mga sasakyan nila, ‘yung pupuntahan nila makakasiguro tayo na maganda ang ventilation,” anang pediatric infectious disease specialist na si Dr. Anna Ong Lim.

Ayon sa Metro Manila Council, hindi naman titigil ang mga local government unit sa pagpapatupad ng mga health standard kahit mag-modified general community quarantine (MGCQ) ang metropolis.

Binibigyan pa rin ng awtoridad ang bawat LGU na magpatupad ng sariling paghihigpit o lockdown.

Sakaling tumaas ang mga kaso sa pagluluwag, handa rin daw ang Department of the Interior and Local Government (DILG) na tumulong sa mga LGU.

“Ang unang tungkulin po ng DILG, aside from supervision, is to provide technical assistance sa kanila... ‘Pag may pagtaas ng kaso sa isang lugar ay kinakausap kaagad ang mayor na ipatawag at mag-meeting na,” ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Sa Lunes inaasahang iaanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang community quarantine status ng buong bansa para sa Marso, kung kailan gugunitain din ang unang taon ng lockdown sa Pilipinas.

Nitong Sabado, umabot sa 559,288 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa, ayon sa Department of Health.

– Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

