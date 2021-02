Malaking bahagi ng Tandag City binaha dahil sa Bagyong Auring

Binaha ang Tandag City, Surigao del Sur nitong Pebrero 21, 2021 bunsod ng ulang dala ng Bagyong Auring. Retrato mula sa Surigao del Sur Provincial Government

Nalubog sa baha ngayong Linggo ang malaking bahagi ng Tandag City sa Surigao del Sur bunsod ng walang tigil na pag-ulang dala ng Bagyong Auring.

Naglabas ang provincial government ng Surigao del Sur ng aerial footage kung saan makikitang lubog sa baha ang maraming lugar sa lungsod.

Ayon kay Governor Alexander Pimentel, tuloy-tuloy ang paglikas ng mga residente at pagbabantay sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng matinding pagbaha.

"May binabantayan kami ngayon, mga internal barangays kasi iyan binabaha," ani Pimentel.

Nabigyan na rin ng mga pagkain ang mga nasa evacuation center.

Video mula kay Jomarie Tubo

Nakuhanan din ng video ng isang residente ang pagtangay ng baha sa isang bahay sa may Dawis, Tandag City.

Sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, nahirapan naman ang mga sasakyan ng sundalo na dumaan sa mga kalsada dahil sa baha.

Tutulong sana ang mga sundalo sa rescue operations sa ibang bahagi ng lalawigan.

Umapaw na rin ang baha sa kalsada sa Barangay Cuyago sa bayan ng Jabonga, Agusan del Norte nitong umaga ng Linggo.

Gumuho naman ang lupa sa may Barangay Baleguian, na nakatakda umanong puntahan ng mga taga-Department of Public Works and Highways para sa clearing operations.

Nagkaroon ng landslide sa isang barangay sa Jabonga, Agusan del Norte bunsod ng walang tigil na ulang dala ng Bagyong Auring. Retrato mula sa 901st Brigade, Philippine Army

Nitong Sabado, nagsagawa na rin ng pre-emptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tomas Oppus, Southern Leyte.

Aabot sa 9 pamilya mula sa Barangay Biasong ang inilikas dahil delikado sa pagguho ng lupa ang nasabing lugar.

Mananatili ang mga pamilya sa evacuation center hangga't hindi pa nakakapag-landfall ang Bagyong Auring.

Kasalukuyang nakataas ang Storm Signal No. 2 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Bagyong Auring, na inaasahang magla-landfall nitong gabi ng Linggo o sa Lunes.