Long COVID kinikilala na ng mga eksperto sa bansa

Isang survivor ng COVID-19 ang nag-donate ng plasma sa ospital sa Maynila noong Abril 22, 2020. Maria Tan, Agence France-Presse/File

Noong Oktubre nang makausap ng ABS-CBN News ang 23 taong gulang na si “Nica,” na nagpositibo sa COVID-19 noong Agosto pero biglang nanghina matapos gumaling sa sakit.

“I felt worse than when I had COVID. My body hurts so much, my joints were so painful and my body was hurting, I could not get out of bed,” kuwento ni “Nica.”

Abril naman nang magkaroon ng COVID-19 ang Pinoy nurse sa United Kingdom na si Beth Grand pero nagtagal hanggang Oktubre ang pananakit ng kaniyang katawan at hirap sa pagtulog.

“Just going for a walk made me worse and I would feel dreadful and end up in bed for days,” ani Grand.

Noon, ayon sa mga eksperto, sila “Nica” at Grand ay nakararanas ng pinag-aaralan pa lang na “Long COVID.”

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, nasa libo na ang tulad nina “Nica” at Grand na nakararanas ng Long COVID o post-COVID complications.

Kinikilala na ang nasabing kondisyon sa Pilipinas at binibigyan na rin ng atensiyong medikal base sa sintomas na ipinapakita ng isang pasyente, hindi tulad noong isang taon na tinatrato ang mga sintomas na hindi konektado sa pagkakaroon ng COVID-19.

“We already recognize that this Long COVID is already an accepted and recognized complication among patients who recovered from COVID-19 and there are already a lot of patients especially for our local patients,” ani Solante.

Multi-specialty treatment ang ginagawa sa mga pasyenteng magpapakita ng mga sintomas.

Ayon kay Solante, iba’t ibang edad ang nakakaranas ng Long COVID sa bansa.

Karamihan sa mga sintomas ay sobrang pagod, hirap sa pagtulog, pagiging makalimutin, at kawalan ng panlasa at pang-amoy. Mayroon din umanong severe symptoms tulad ng pneumonia o sakit sa puso, na nagiging sanhi ng pagkamatay.

May psychological effect din ang Long COVID dahil maaaring dumaan sa depression o anxiety ang pasyente bunsod ng pangambang hindi na sila gagaling. Dahil dito, kasama rin ang counseling sa treatment o paggamot.

Bagaman hindi pa tukoy ang koneksiyon ng Long COVID sa autoimmune diseases, may ilang pasyenteng nagkakaroon ng autoimmune disease pagkatapos magkaroon ng COVID-19.

Ayon kay Solante, may karanasan dito ang San Lazaro Hospital.

Tumaas umano ang bilang ng mga pasyenteng nagpa-admit dahil sa human immunodeficiency virus at tuberculosis pero lumabas na positibo lang sila sa COVID-19.

Mababa man ang viral load ng sakit, maaari umanong ito ang nagdulot ng paghina ng kanilang immune system.

“There should be recognition that post-COVID or Long COVID is a reality. It is really occurring in patients,” ani Solante.

Ipinapayo ni Solante na ipaliwanag ng mga doktor ang posibilidad ng Long COVID sa kanilang mga pasyente matapos gumaling sa sakit.

Hindi rin dapat i-discriminate ang mga nagkakaroon ng Long COVID at sa halip ay hikayating bumalik sa ospital para masuri at magamot.

Kabilang ang Long COVID patients sa priorty list ng COVID-19 vaccine dahil sa kanilang existing comorbidities. Hinihikayat din silang magpabakuna dahil mataas ang kanilang re-infection rate.

– Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News