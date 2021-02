5 miyembro ng pamilya, patay sa sunog sa Maynila

Lima ang patay matapos sumiklab ang sunog sa Gate 20 ng Parola Compound sa Tondo, Maynila, madaling araw ng Linggo. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Lima ang patay matapos sumiklab ang sunog sa Gate 20 ng Parola Compound sa Tondo, Maynila.

Nagsimula ang sunog bago mag-hatinggabi at tumagal hanggang pasado alas 5 ng umaga ng Linggo.

Ayon kay FSInsp. Gaudencio Magallanes, isang pamilya ang nasawi, kabilang ang tatay at apat na mga anak na edad 12, 10, 8 at 3 anyos.

Natagpuan silang lahat sa banyo at posibleng doon na-trap.

Inaalam pa ang sanhi ng sunog na umabot ng ika-apat na alarma. Nagsimula umano ang sunog sa bahay ng mga biktima.

Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na karamihan ay gawa sa kahoy.

Nasa 600 na pamilya ang nawalan ng tirahan matapos matupok ang nasa 300 na mga bahay. Tinatantiyang nasa P3 milyon ang halaga ng pinsala.

Dagdag ni Magallanes, nagkaroon pa ng problema dahil may report na may mga residente umanong nanggulo at nanaksak ng fire volunteer. Kaya may ilang volunteers ang lumabas muna ng area.

Sa kasalukuyan, nasa paligid lang ng Parola ang mga naapektuhan ng sunog.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC

FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC