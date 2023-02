Lumubog ang isang cargo boat na may dalang mga tangke ng LPG sa bahagi ng Lamon Bay na sakop ng bayan ng Quezon, Quezon province, Pebrero 20, 2023. Retrato mula sa Quezon police

Nasa apat tao ang nasagip matapos lumubog ang isang cargo boat sa bahagi ng Lamon Bay na sakop ng bayan ng Quezon sa Alabat Island, Quezon province nitong umaga ng Lunes.

Ayon sa ulat ng Quezon Police Provincial Office, nangyari ang paglubog ng cargo boat na may dalang mga tangke ng liquefied petroleum gas (LPG) bandang alas-9:30 ng umaga.

Alas-8 ng umaga nang umalis ito sa pier ng Quezon. Pero habang nasa laot ay hinampas umano ito ng malalaking alon kaya nasira ang hull at unti-unting lumubog.

Agad umanong rumesponde ang mga tauhan ng Quezon police at municipal disaster officer, at nasagip ang kapitan ng bangka at tatlong crew member.

Nahatak at dinala na sa shoreline ng Barangay Roma sa bayan ng Lopez ang cargo boat.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC