Nagpasalamat sa Senado si Summer Ong, asawa ng Pharmally executive na si Linconn Ong, dahil sa pagpapakita ng konsiderasyon ng mga senador na pansamantalang makalaya ang huli upang mabisita ang anak na may sakit.

Sa liham na ipinadala ni Summer sa Senado, sinabi nitong ikinagagalak nilang mag-anak ang pag-intindi ng mga senador sa kasalukuyang sitwasyong kinahaharap ng kanilang pamilya.

Aniya, bagama't nakalabas na ng ospital ang 2 taong gulang na anak dahil sa dengue ay hindi pa rin ito tuluyang nakakarekober.

Partikular na nagpasalamant si Summer kay Blue Ribbon Committee Chairman Sen. Richard Gordon at kina Senate President Tito Sotto at Sen. Panfilo Lacson.

"I wish to express my heartfelt gratitude to Senate President Tito Sotto and to Senator Panfilo Lacson for the kind words and understanding of my fervent request on behalf of my son. I also wish to thank Senator Richard Gordon and the Blue Ribbon committee in advance for whatever consideration they are willing to provide for my husband Linconn Ong,” aniya.

Sinabi pa ni Summer na malaking tulong ang pansamantalang pagpapalaya sa asawa para sa ikabubuti ng kalagayan ng kanilang anak.

Kasabay nito ay tiniyak niya sa mga senador ang kahandaan ng kanilang pamilya na harapin ang anumang isasampang kaso kaugnay sa Pharmally issue.

"Our son, by the grace of God has been discharged from the hospital and will continue to be monitored at home. Hopefully, he can derive more strength from spending time with his daddy and recover faster," ani Summer.

"We do implore the kind Senators to please let my husband stay home in the meantime to help rebuild our family, our lives, and to prepare us to face whatever may come. As I have said in my letters, let me assure you, as one family, we are willing to face whatever challenges and trials together.”

Si Linconn kasama ang isa pang opisyal ng Pharmally na si Mohit Dargani ay nakapiit sa Pasay City Jail matapos silang patawan ng contempt ng Senate Blue Ribbon Committee noon pang Setyembre 2021 sa kasagsagan ng Senate Investigation sa Pharmally mess.

